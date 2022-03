CITY-POP-UP Aktion jetzt am 2. April 2022 in der Pliensaustraße

Aus technischen Gründen wurde die erste City-Pop-Up Aktion in Esslingen vom 26. März 2022 auf 2. April 2022 verschoben. Sie findet nun am kommenden Samstag am Gebäude Pliensaustraße 14 statt.

Die EST hat mit CITY POP-UP im Rahmen des Transformationsprojekts „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ ein Angebot entwickelt, das einer möglichen erhöhten Anzahl von Leerständen begegnen soll. Das Konzept besteht aus drei Bausteinen. Einer davon ist – neben kultureller Zwischennutzung und Start-up-Unterstützung – die attraktive und informative Außengestaltung eines Leerstands.

Das Haus Pliensaustraße 14 befindet sich derzeit im Umbau durch die MALERTEKTEN rund um das Team von Valentin Schlienz und Axel Schenke. Um in der Zeit bis zur Fertigstellung eine attraktive Außenansicht zu schaffen, entstand zusammen mit den beiden jungen Esslingern Cedric Müllner und Conrad Schall die Idee ein großes Graffiti auf einer Plane am Gerüst des Hauses anzubringen.

Als Motiv wurde von den beiden jungen Künstlern das Wort „Change“ gewählt, welches für den Wandel im Stadtbild als auch für den Wandel der Meinung der Allgemeinheit zu Graffiti stehen soll. Hinter dem Schriftzug sind die Esslinger Farben, sowie markante Teile der Esslinger Skyline integriert, um zu verdeutlichen, dass auch Graffiti Teil der Stadt ist.

Ziel der Aktion ist die Aufwertung des Öffentlichen Raums, um die City auch in Zeiten von Umbauten oder Leerständen attraktiv zu gestalten sowie die Förderung der Akzeptanz und Integration von Graffiti im Öffentlichen Raum, hier ganz besonders in der Esslinger Innenstadt.

Die Präsentation des Graffitis findet am Samstag ab ca. 14.00 Uhr statt.

Begleitet wird die Aktion vom Duo DeRua mit „Musik vor dem Laden“ an verschiedenen Plätzen rund um und am Athleteneck. DeRua sind Flope und Fernanda. Sie singen zweistimmig und schaffen die Musik, die einen innehalten lässt wie lauer Sommerregen und die eine Geräuschkulisse schaffen zu welcher der Kaffee besser schmeckt und das Gehen leichtfüßiger wird.