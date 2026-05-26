Con voce festival, 07.06.26

Beim Con voce festival erwartet das Publikum ein festlicher Abend voller barocker Klangpracht mit virtuosen Arien, Trompetenkonzerten und Orgelwerken von J. S. Bach, Händel, Scarlatti und Vivaldi. Es musizieren die Sopranistin Johanna Pommranz aus Tübingen, der Trompeter Rozmurat Arnakuliyev aus Heilbronn sowie die Organistin Clara Hahn aus Stuttgart. Johanna Pommranz zählt zu den gefragten Sopranistinnen im Konzert-, Lied- und Opernfach und war bereits mit renommierten Orchestern im In- und Ausland zu hören. Die mehrfach ausgezeichnete Sängerin begeistert mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und stilistischen Vielseitigkeit.

Con voce festival, So. 7. Juni, 17 Uhr, Basilika St. Vitus, Ellwangen, ellwangen.de