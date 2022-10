Crailsheimer Adventscarré lädt ein

Nach dem 2021 das Crailsheimer Adventscarré erstmals im Spitalpark stattgefunden hatte, wird auch in diesem Jahr der Crailsheimer Weihnachtsmarkt an den ersten drei Adventswochenenden im Spitalpark ausgerichtet. Im Spitalpark am Rande der Crailsheimer Innenstadt wird der Markt in ein ganz neues Ambiente gehüllt und konnte schon im vergangenen Jahr die Besucher begeistern.

An den ersten drei Adventswochenenden findet das Adventscarré damit in der weitläufigen Parkanlage statt. Der Charakter des Carrés bleibt dabei erhalten, die Hütten und Stände stehen in einer U-Form, haben im Spitalpark aber deutlich mehr Platz. Das Angebot an Speisen und Getränken ist mit Glühwein, Bratwurst und vielen weiteren Köstlichkeiten ebenso vielfältig wie die Verkaufsstände mit Selbstgebasteltem, Kunsthandwerk und vielem mehr.

Ein buntes Rahmenprogramm auf der Bühne wird unter anderem verschiedene Musiker der Musikschule Crailsheim und viele weitere Gruppen und Künstler aus Crailsheim einbinden und diesen damit eine Auftrittsmöglichkeit bieten. Auch ein Kinderkarussell ist an allen drei Wochenenden auf dem Platz und begeistert kleine Besucher.

Das Adventscarré findet an den ersten drei Adventswochenenden jeweils samstags und sonntags statt. Wobei das erste Wochenende auch in diesem Jahr schon freitags mit einer langen Shoppingnacht eingeläutet wird, bei der die Geschäfte in Crailsheim bis 23 Uhr geöffnet haben werden. Parallel startet natürlich auch schon das Adventscarré am Freitag, den 25.11. Die Öffnungszeiten sind samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Crailsheimer Adventscarré, Fr. 25. November bis So. 11. Dezember, jeweils Sa. und So. Spitalpark, Crailsheim, www.crailsheim.de