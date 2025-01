Crailsheimer Stadtfeiertag 2025

Jedes Jahr feiert die Stadt Crailsheim ihre Befreiung mit dem Stadtfeiertag im Februar. Inoffiziell werden die Feierlichkeiten zum Stadtfeiertag vom Stadt­jugendring im Ratskeller eingeläutet. Nachdem es dort zum vergangenen Stadtfeiertag eine gelungene Premiere gab, heißt es am 21. Februar, einstimmen mit der Band »ZweiRaumSilke«. »100 Jahre gelebte Tradition« – so lautet das diesjährige Motto des Bürgerfests zum Stadtfeiertag 2025. Der Bürgerabend steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Fränkischen Familie, auch musikalisch. Die Gäste werden im Foyer von einer Stubenmusikformation der Fränkischen Familie empfangen. Die vier Musiker werden unplugged bekannte Melodien und Evergreens auf ihre Weise interpretieren. Das Bürgerfest im Hangar Event Airport wird mit Häppchen und Getränken am 22. Februar, bunt-­musikalisch. Ob Salsa, Son oder Landler, die Band ­CubaBoarisch 2.0 hat es einfach im Blut – flotte kubanische Rhythmen ebenso wie die erdigen bayerischen. Kein Wunder, denn an der Front der spritzigen Band stehen zwei Powerpakete: Die kubanische Vollblutmusikerin und Sängerin Yinet Rojas Cardona und das Chiemgauer Original Leo Meixner. Dazu kommt der Kabarettist Josef Brustmann. Er ist ­musik-, gesangs-, und humorbegabt und erhielt 2015 in Nürnberg den Deutsche Kabarett-Preis. Nicht zuletzt ist Tobi van Deisner unterwegs! Schräg, unglaublich komisch und charmant frech zieht der Komiker und preisgekrönte Comedy-Zauberer das Publikum in seinen Bann. In seiner Comedyshow »Föhnt Dich weg!« verblüfft und begeistert er seine Zuschauer mit einer einzigartigen Mischung aus Improvisation, Physical-Comedy und erstklassiger Zauber- und Ballonkunst. Zum Abschluss spielt im Foyer das Duo JU+MI mit Marcel Imbrogiano (Gesang) und Jürgen Wünsch (Gitarre+ Gesang) Musik aus verschiedenen Genres, deutsch, englisch, italienisch und spanisch. Dabei werden sie auch von Frieder Scheerer am Saxophon unterstützt. Am 23. Februar findet ab 10.45 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Historische Vorträge sind gewohnt traditionell beim heimatgeschichtlichen Abend am 25. Februar zu genießen, ebenfalls im Hangar Event Airport, darunter »Wasser in Crailsheim – Nutzbarmachung und Symbolik« von Dr. Helga Steiger oder »Auf dem Weg zur Großen Kreisstadt« von Folker Förtsch. Am 26. Februar, traditionell vor Estomihi, dem siebten Sonntag vor Ostern im Kirchenkalender, findet dann der Stadtfeiertag statt. Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer begrüßt zu diesem Anlass seine geladenen Gäste ab 19.30 Uhr beim Empfang im Ratssaal. Die Bürgerwache Crailsheim marschiert traditionell zuvor, ab 19.15 Uhr, auf dem Marktplatz mit dem Ehrensalut für diese Ehrengäste auf. An diesem Tag werden ebenfalls traditionell an Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen leckere Horaffen als Gebäck von der Stadt verteilt.

Karten für das Bürgerfest und den heimatgeschichtlichen Abend sind über www.reservix.de und im städtischen Bürgerbüro erhältlich. Mehr Infos unter Telefon 07951 403-1289.

Karten für die Party im Ratskeller gibt es unter ratskeller@sjr-crailsheim.de

Mehr Infos unter www.crailsheim.de

Der diesjährige Horaff symbolisiert 100 Jahre gelebte Tradition – die Fränkische Familie Crailsheim.