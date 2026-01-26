Crailsheimer Stadtfeiertag 2026: Geschichte, Kultur und Unterhaltung, 08. bis 11.06.26

Jedes Jahr im Februar erinnert Crailsheim mit dem Stadtfeiertag an seine Befreiung. Auch 2026 spannt das Programm einen Bogen von Musik und ­Kabarett über Heimatgeschichte bis zu gelebter Tradition und kostenlosen Horaffen.

Expand Momo

Höhepunkt ist das Bürgerfest am Samstag, 7. ­Februar, im Event Airport Hangar. Unter dem Motto »Reise durch Crailsheim« erwartet die Gäste ab 18 Uhr (Einlass) ein abwechslungsreicher Abend mit Comedy, Kabarett, Akrobatik und Musik. Ober-­bürgermeister Dr. Christoph Grimmer eröffnet die Veranstaltung um 19 Uhr, durch das Programm führt Astrid Hackenbeck. Den humorvollen Auftakt gestaltet der Komiker und Clown Monsieur Momo, gefolgt vom Kabarettisten Rolf Miller mit seinem Programm »Wenn nicht wann dann jetzt«. Wie immer gibt der Comedian stoisch genau den Fels in der Brandung, der mit Zuversicht wegschaut, ­vollmundig zu wichtigen Themen alles und dabei garantiert nichts sagt und natürlich alles bemerkt, nur nicht das eigene Scheitern. Akrobatische Höhepunkte setzt die international erfolgreiche Crew Tridiculous, die Breakdance, Akrobatik, Musik und Comedy verbindet. Musikalisch umrahmt wird der Abend von einem Quartett um Tim Strecker, Frieder Scheerer, Harry Mammel und Sepp Probst sowie zum Abschluss vom Duo JU+MI (Marcel Imbrogiano, Gesang und Jürgen Wünsch, Gitarre und ­Gesang). Der Eintritt beträgt 17 ­Euro.

Expand Rolf Miller

Am Sonntag, 8. Februar, steht die Geschichte im Mittelpunkt. Beim heimatgeschichtlichen Abend im Hangar spricht Stadtarchivar Folker Förtsch ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Rahmen seines Vortrags »Was kann man da schon sehen...?« über die ­Geschichte des Tourismus in Crailsheim. Musikalisch begleitet die Gruppe Echt handg‘macht. ­Eintritt: 10 Euro. Bereits am Vormittag findet um 10.45 Uhr in der Johanneskirche ein ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle Crailsheim statt.

Am Mittwoch, 11. Februar, dem traditionellen Stadtfeiertag, marschiert die Bürgerwache Crailsheim ab 19.15 Uhr auf dem Marktplatz auf und bringt den Ehrensalut dar. Um 19.30 Uhr empfängt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer geladene Gäste im Ratssaal. Traditionell verteilt die Stadt an diesem Tag Horaffen an Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen. Inoffiziell beginnen die Feierlichkeiten bereits am Freitag, 6. Februar, im Ratskeller. Ab 20.30 Uhr spielt die Band Harmonic Highway, ein flexibles Musiker­kollektiv mit wechselnden Besetzungen und stilistischer Offenheit. Der Eintritt kostet 5 ­Euro. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf www.reservix.de und im städtischen Bürgerbüro. Mehr Infos gibt es auch unter Telefon 07951 403-1289.

Programm:

Fr. 6. Februar, 20.30 Uhr: Party im Ratskeller

Sa. 7. Februar, 19 Uhr: Bürgerfest

So. 8. Februar, 19 Uhr: Heimatgeschichtlicher Abend

Mi. 11. Februar, 19.15 Uhr: Stadtfeiertag

Mehr Infos unter www.crailsheim.de