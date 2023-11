Die Liste der Aussteller kann sich sehen lassen: Über alle drei Wochenenden hinweg werden knapp 50 Beschicker beim Crailsheimer Weihnachtsmarkt dabei sein. Neben langjährigen treuen Ausstellern werden auch viele neue Teilnehmer erwartet, die insbesondere im letzten Jahr auf den Weihnachtsmarkt aufmerksam wurden. Die Aussteller stammen aus Crailsheim und der Umgebung.

Vielfalt an Angeboten: Während des ersten Wochenendes bieten etwa die Hälfte der Stände Verkaufsartikel an. Von unterschiedlichster Weihnachtsdekoration über handgefertigte Holzartikel, individuell gestaltbare Mützen, gestrickte und gehäkelte Handarbeiten, Kerzen und Kerzenständer bis hin zu selbstgemachten Bastelarbeiten ist für jeden etwas dabei. Auch kulinarisch wird eine große Bandbreite geboten. Verschiedene Glühweinsorten, Punsch und vieles mehr sorgen zusätzlich für das perfekte Weihnachtsmarktambiente.

Vom Spitalpark zur Kunsteisbahn: Der Spitalpark ist über die Lange Straße mit dem Marktplatz verbunden, auf dem vom 1. bis 17. Dezember durch den Stadtmarketingverein eine Eisbahn aufgestellt wird, die nur wenige Schritte vom Weihnachtsmarkt entfernt liegt. Der Markt im Spitalpark ist über die Lange Straße und den Kirchplatz mit dem Marktplatz verbunden. Am zweiten Wochenende werden auch am Kirchplatz zwei Stände sowie das Tafelmobil zu finden sein. Einige Geschäfte entlang der Langen Straße, sind ebenfalls Anlaufstelle in der Lange Straße. Es darf auch die bereits geöffnete Götz Hütte nicht vergessen werden.

Buntes Programm und Alpakas: Zusätzlich zu den Marktständen und den Verkaufsartikeln werden Alpakaspaziergänge angeboten und es erwartet die Besucher ein bunt gemischtes Rahmenprogramm, bei dem der Fokus auf die gesamte Innenstadt gerichtet wird. Eine Feuershow wird die Besucher begeistern und es wird musikalische Darbietungen in der Johanneskirche geben. Des Weiteren finden Konzerte in der Liebfrauenkapelle und im Spitalpark statt. Am 1. Dezember findet zudem eine lange Shoppingnacht in der Innenstadt statt. Der Weihnachtsmarkt öffnet freitags (nur am ersten Eröffnungswochenende) von 16 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr seine Tore. Es steht also einem zauberhaften vorweihnachtlichen Erlebnis in Crailsheim nichts im Wege.

Lange Shoppingnacht: Fr. 1. Dezember

Kunsteisbahn: Fr. 1. bis So. 17. Dezember

Crailsheimer Weihnachtsmarkt Öffnungszeiten:

Eröffnungsfreitag: 16 bis 22 Uhr | Samstag: 12 bis 22 Uhr | Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Fr. 1. bis So. 3. Dezember | Sa. 9. bis So. 10. Dezember | Sa. 16. bis So. 17. Dezember

Mehr Infos unter www.crailsheim.de