Crailsheimer Wirtefest 2025, 27. bis 29.06.25

Das Crailsheimer Wirtefest steht vor der Tür und verspricht vom 27. bis 29. Juni ein Wochenende voller kulinarischer Köstlichkeiten, Live-Musik und guter Laune für die ganze Region und das mitten in der Horaffenstadt Crailsheim. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, bei dem der Marktplatz in eine große Genussmeile verwandelt wurde, laden die Crailsheimer Gastronomen erneut herzlich ein. Auch in diesem Jahr präsentieren die teilnehmenden Gastronomiebetriebe eine breite Palette an regionalen und internationalen Spezialitäten. Von deftigen Klassikern bis hin zu raffinierten Gaumenfreuden ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Crailsheimer Wirte verwöhnen ihre Gäste mit herzlicher Gastfreundschaft und kulinarischen Highlights. Dazu wird es auch in diesem Jahr wieder einen großen Biergarten auf dem Marktplatz geben und die besondere Wirtefest-­Athmosphäre wird auch 2025 wieder für viele glückliche Besucher sorgen. Nach der Wiederbelebung dieses Veranstaltungsklassikers im Crailsheimer Jahreskalender mit 15 Gastronomen, sind in diesem Jahr gleich nochmal vier mehr dabei. So präsentieren sich insgesamt 19 Wirte und ­Gastronomen rund um den Marktplatz. Ausgebaut werden soll auch das Rahmenprogramm. Mehr Angebote für Kinder, längere Öffnungszeiten am Sonntag – der Arbeitskreis Gastronomie des Crailsheimer Stadtmarketingvereins hat sich einiges einfallen lassen. Neben dem kulinarischen ­Angebot erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm. Live-Bands und Musiker sorgen für beste Unterhaltung und eine herausragende Stimmung bei der großen Hocketse mitten in Crailsheim.

Fr. 27. bis So. 29. Juni, Innenstadt, Crailsheim, www.wirtefest-crailsheim.de