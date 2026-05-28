Crailsheimer Wirtefest 2026, 26. bis 28.06.26

Das Crailsheimer Wirtefest steht vor der Tür und verspricht vom 26. bis 28. Juni ein Wochenende voller kulinarischer Köstlichkeiten, Live-Musik und guter Laune für die ganze Region. Insgesamt 18 Crailsheimer Gastronomen laden gemeinsam mit dem Stadtmarketing Crailsheim e.V. erneut zu diesem Event ein. Auch 2026 präsentieren die teilnehmenden Gastronomiebetriebe eine breite Palette an regionalen und internationalen Spezialitäten. Von deftigen Klassikern bis hin zu raffinierten Gaumenfreuden ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jeder Wirt hat wieder in Abstimmung mit den anderen ein oder zwei Gerichte im Angebot.. Dazu wird es auch in diesem Jahr wieder einen großen Biergarten auf dem Marktplatz geben und die besondere Wirtefest-Athmosphäre wird auch 2026 wieder für viele glückliche Besucher sorgen. Das Rahmenprogramm und die Öffnungszeiten wurden für dieses Jahr angepasst. So wird am Freitag & Samstag das Wirtefest von 17 Uhr bis 1 Uhr geöffnet und am Sonntag zum Frühschoppen ab 11 Uhr. Festausklang wird am Sonntag gegen 19 Uhr sein. Auch für die Kinder ist wieder einiges geboten wie z.b. das beliebte Alpaka-Wandern, ein Kinderkarussell, ein Süßigkeitenstand und Kinderschminken. Das Rahmenprogramm bietet wieder echte Highlights: So spielt am Freitagabend die bekannte Crailsheimer Band »Heatwave« und am Samstag die Partyband »Hangover«. Eine neue DJ-Bühne wird von den Handwerkern Aaron Kraus, Heiko Schäfer und Frank Schnell gesponsert. Somit wird es dieses Jahr die DJ-Area in der Lange Straße geben und die SYNTEGON-Bühne auf den Markplatz ergänzen.

Fr. 26. bis So. 28. Juni, Innenstadt, Crailsheim, www.wirtefest-crailsheim.de