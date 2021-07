CSD-Empfang am 16.7. im Stuttgarter Rathaus

In der „guten Stube“ der Landeshauptstadt wird das Kulturfestival zum Christopher Street Day (CSD) seit 2009 jedes Jahr mit einem Empfang der IG CSD Stuttgart e.V. eingeläutet. Der politische und – bisher – zugleich gesellige Abend dient der Einstimmung in die Kulturtage der Regenbogen-Community. Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Empfang auch im zweiten Corona-Jahr stattfinden, jedoch weiterhin mit kleinen Einschränkungen: Am Freitag, den 16. Juli wird es einen Livestream aus dem großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses geben. Die Veranstaltung wird, anders als zu Corona-freien Zeiten, nicht öffentlich zugänglich sein, es werden lediglich 50 geladene Gäste Zutritt haben. Los geht es um 19:15 Uhr. Die Online-Übertragung kann auf der CSD-Webseite sowie auf dem Facebook- und YouTube-Kanal des CSD Stuttgart angeschaut werden.

Der Fokus am Pult unter dem Stuttgarter Rössle wird auf den nächsten wichtigen Schritten hin zu vollständiger Gleichberechtigung und echter Akzeptanz von insbesondere lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen liegen. Auch die Botschaft des diesjährigen Mottos des CSD Stuttgart „SCHAFFE, SCHAFFE – BUNTER WERDEN!“ wird näher beleuchtet. Ein kurzer Ausblick auf die Aktionen und Termine der kommenden CSD-Tage darf selbstverständlich nicht fehlen.Auch wenn aus Gründen des Gesundheitsschutzes Gäste beim Empfang nur eingeschränkt zugelassen werden können und damit der gesellige Teil im Anschluss an die Reden sehr eingeschränkt ist, erhoffen sich die Organisator*innen derIG CSD Stuttgart e.V., dem gemeinnützige Trägerverein des CSD Stuttgart, viele Zuschauende zuhause vor den Bildschirmen, die den wichtigen Worten und der tollen Musik folgen.

Erstes CSD-Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper

Seit diesem Jahr hat Stuttgart mit Dr. Frank Nopper einen neuen Oberbürgermeister. Nachdem sein Vorgänger Fritz Kuhn die letzten sieben Jahre die Grußworte der Stadtpolitik und -verwaltung im Rahmen des CSD-Empfangs überbrachte, wird nun Hr. Dr. Frank Nopper erstmalig seine Interpretation des CSD Mottos – in diesem Jahr „SCHAFFE, SCHAFFE – BUNTER WERDEN!“ – zum Besten geben.Für die baden-württembergische Landesregierung wird Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, sprechen. Die passende musikalische Umrahmung übernimmt Singer-Songwriter Florijan van der Holz, der mit tiefgründigem Folk-Pop sein Publikum in den Bann zieht.Zum Empfang und später zum Festivalhöhepunkt mit Demonstration, Kundgebung sowie Infomeile auf dem Schlossplatz am 31. Juli und 1. August werden – wie in den Vorjahren – sechs große Regenbogenflaggen als sichtbares Symbol für Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz an der Rathausfassade gehisst. Die IG CSD Stuttgart e.V. dankt dabei der Stadt Stuttgart – nicht nur für die Beflaggung, sondern auch für die bereitgestellten Räumlichkeiten und die kooperative Zusammenarbeit mit der Verwaltung, den Bezirksbeirät*innen und den Mitgliedern des Gemeinderats bei der Unterstützung rund um die CSD-Organisation.

Livestream aus dem Stuttgarter Rathaus

Der Empfang kann am 16.7., ab 19:15 Uhr, online angeschaut werden. Er ist frei zu empfangen auf www.csd-stuttgart.de/live sowie über den Facebook- und YouTube-Kanal des CSD Stuttgart. www.csd-stuttgart.de/rathaus • www.csd-stuttgart.de/live • www.facebook.com/csdstuttgart • www.youtube.com/csdstuttgart

CSD Stuttgart 2021

Das Kulturfestival zum Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart findet vom 16. Juli bis 1. August 2021 unter dem Motto „SCHAFFE, SCHAFFE – BUNTER WERDEN!“ statt. Aufgrund der Corona-Pandemie aber noch immer nicht in gewohntem Umfang. Anders als im vergangenen Jahr werden in diesem Jahr jedoch die Forderungen der Regebogen-Community wieder auf die Straßen Stuttgarts gebracht. Am 31. Juli findet eine CSD-Demonstration, die im Wesentlichen aus Fußgruppen bestehen wird, durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung auf dem Schlossplatz statt. DieKundgebung wird auch als Livestream übertragen. Zudem wird es am 31.7. und 1.8. die CSD-Infomeile auf dem Schlossplatz geben. Im vergangenen Jahr wurde erstmalig das CSD-Studio eingerichtet. An diesem Format wird auch 2021 festgehalten: Im Rahmen der Kulturtage wird wieder vom 23.7. – 29.7. – in diesem Jahr aus den Partizipationsräumlichkeiten von "Der neue Stöckach" auf dem EnBW-Areal - gesendet. Publikum vor Ort im Studio ist in diesem Jahr keines vorgesehen.Das Motto, der CSD und die Anliegen der Regenbogen-Community werden über unterschiedliche Aktionen im öffentlichen und virtuellen Raum im Juli eine deutlich sichtbare Rolle spielen. Genauere Informationen rund um das diesjährige Veranstaltungskonzept finden sich auf der Webseite des CSD Stuttgart (www.csd-stuttgart.de) und im aktuellen Programmheft.