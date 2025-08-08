Danksagung der Kultura Öhringen für großen Einsatz beim Sommerfestival

Liebes Helferinnen und Helfer, liebe Dienstleistende,

schon eine Woche ist vergangen, seit wir mit einem Besucherrekord von rund 1.200 Besucherinnen und Besuchern den Auftakt unseres Sommerfestivals gefeiert haben.

Heute ist es Zeit, DANKE zu sagen!

Zehn Abende voller Musik, Comedy und guter Laune liegen hinter uns – und wir blicken mit großer Dankbarkeit auf ein gelungenes Sommerfestival zurück.

1.000 Gäste haben uns im Schnitt pro Abend besucht, 1.500 Dauerkarten wurden verkauft – das ist eine großartige Leistung, auf die wir richtig stolz sind.

Trotz teilweise durchwachsenem Wetter war die Stimmung durchweg positiv – dank euch! Vor der unverwechselbaren Kulisse der Öhringer Allmand habt ihr dafür gesorgt, dass sich Künstler und Gäste gleichermaßen wohlfühlen konnten.

Ob im Hintergrund oder auf den letzten Metern vor Veranstaltungsbeginn: Ihr habt geschleppt, aufgebaut, gezapft, gebraten, designt, telefoniert, aufgepasst, abkassiert, gestempelt, improvisiert, gelächelt – und das mit einer Ausdauer und Verlässlichkeit, die einfach beeindruckend war.

Ein riesiges Dankeschön an:

das unermüdliche Orga-Team,

die technische Crew,

alle fleißigen Bestuhler,

unsere zuverlässigen Helfer*innen am Einlass und an der Kasse

unsere ehrenamtlichen Helfer*innen beim Catering

sowie unsere verlässlichen Partner und Dienstleister.

Auch das tolle Feedback von Künstlern und Besucher*innen zeigt: Ohne eure Hilfe wäre dieses Festival nicht möglich gewesen.

Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr –mit hoffentlich besserem Wetter, aber auf jeden Fall wieder mit euch.

Von Herzen: DANKE!

Ganz liebe Grüße

Euer Orga-Team mit David König, Leona Ledwig, Carolin Ott, Beate May, Pascal Rösch, Hans-Peter Roth, Michael Kukolic und Patrick Kurz