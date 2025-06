Das Familienfest für alle Daheimgebliebenen, 03.08.

Auch in diesem Jahr gibt es, bereits zum neunten Mal, für Daheimgebliebene Familien am ersten Sonntag im August wieder das Göppinger Schloss-Straßen-Fest. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich am 3. August die Schlossstraße mit dem Museum im Storchen und dem Schlossplatz als Ankerpunkt in eine historische Spielemeile mit vielen tollen Highlights, bei denen Kinder und Familien gemeinsam Abenteuer erleben können. Vor dem Schloss steht eine nostalgische Seepferdchen-Schiffsschaukel, die ihre Besucher auf einen Höhenflug mit einem tollen Blick auf den Schlossplatz mitnimmt. Daneben sorgt der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli mit einem Mitmachangebot für alle Kinder, sowie beeindruckenden Auftritten der Artisten für ein buntes und fröhliches Treiben. Unter der Anleitung der Zirkustrainer können sich Mutige hier zum Beispiel am Trapez oder als Seiltänzer versuchen.

9. Göppinger Schloss-Straßen-Fest, So. 3. August, 11 bis 18 Uhr, Schlossplatz, Göppingen, erlebe-dein-goeppingen.de