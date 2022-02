Das Jedermann-Festival

Im Sommer 2019 fand die erfolgreiche Premiere des Kessel Festivals in Stuttgart statt. Das neue, nachhaltige Musik-, Sport- und Kultur-Festival auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar begeisterte rund 28.000 Besucher. Die Planungen für die Neuauflage des Kessel Festivals sind in vollem Gange: Am 25. und 26. Juni wird der Cannstatter Wasen erneut zum bunten Jedermann-Festival im Herzen Stuttgarts.

Abseits der Stuttgarter Hochkultur bildet und bietet das Kesselfestival eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. So überzeugen etablierten, internationalen Topstars der Musikszene auf der Hauptbühne und junge, aufstrebende Musiker auf der Kulturbühne. Daneben wird auch ein umfangreiches und interaktives Sportprogramm geboten. Wie bereits bei der Premiere des Kessel Festival 2019 sind auch 2022 erneut viele große Sportvereine der Stadt und Region mit einem interaktiven Mitmachprogramm dabei, so unter anderem die MHP RIESEN, die neben einem vielfältigen Programm auf dem Basketballcourt lässige Beats und leckere Burger von BBQ Boss auffahren. Als neues sportliches Highlight feiert die E-Freestyle Motocross Show ihre Deutschland Premiere. Mat Rebaud, seit über 20 Jahren das Gesicht des Freestyle Motocross in der Schweiz, fliegt als erster und bisher einziger Freestyle Motocrosser in Europa auf einer Maschine mit Elektromotor.

Noch mehr Nachhaltigkeit zum Anfassen wird auf dem integrierten Übermorgen Markt geboten. Auf einer Fläche von über 3.500 m² erleben die Besucher rund 100 innovative und nachhaltige Aussteller sowie Partner aus den Bereichen: New Mobility, Fair Fashion, Naturkosmetik, soziale und kulturelle Initiativen, Start-ups, NGO‘s und Wirtschaft. Auch für Wein- und Vintage-Liebhaber wird einiges geboten. Das junge Weindorf präsentiert eine feine Auswahl an Weinen von Jungwinzern aus der Region Stuttgart, während beim Vintage Kilo Sale bunte Vintage-Schätze und Secondhand Kleidung zu einem Kilopreis verkauft werden.

Abgerundet wird das Kessel-Festival durch ein interaktives Kinder- und Familienprogramm. Zahlreiche Kreativstationen vom Mitmach-Zirkus bis zum Kinderschminken werden angeboten und im BURTON Riglet Park kann man bei einem auf Kinder ausgelegtes Snowboarderlebnis mitmachen.

Das Musikprogramm auf der Hauptbühne

Samstag 25. Juni

13 bis 14 Uhr: Kleinstadt

15 bis 16 Uhr: Lotte

17 bis 18 Uhr: tba

19 bis 20 Uhr: Die Orsons

21 bis 22 Uhr: AnnenMayKantereit

Sonntag 26. Juni

13 bis 14 Uhr: tba

15 bis 16 Uhr: Moop Mama

17 bis 18 Uhr: Joris

19 bis 20 Uhr: Silbermond

21 bis 22 Uhr: La BrassBanda

Kesselfestival, Samstag, 25. & Sonntag, 26. Juni, Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.kesselfestival.de