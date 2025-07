Das Jubiläumsjahr in der Gemeinde Mulfingen

2025 schreibt die Gemeinde Mulfingen Geschichte – und alle Besucher sind herzlich eingeladen, Teil eines außergewöhnlichen Jubiläumsjahres zu werden! In allen Ortsteilen der Gemeinde wird und wurde gefeiert: Ob beim traditionellen Taubenmarkt in Mulfingen, dem bunten »Butz« in Zaisenhausen, dem Feuerwehrfest in der berühmten Gasse in Eberbach, dem stimmungsvollen Burgplatzfest in Jagstberg, dem herausragenden Sommerfest mit Kinderfest in Buchenbach oder dem Brandfeiertag in Hollenbach – schon jetzt haben zahlreiche Festivitäten gezeigt, wie lebendig und gemeinschaftsstark die ­großflächige Gemeinde Mulfingen ist.

Expand Foto: Pierre Kneifl

Im August wird die Festreihe mit dem Ailringer Dorffest (2. bis 3. August) und dem fröhlichen Treiben beim Dorffest Simprechtshausen (30. bis 31. August) fortgesetzt. Der krönende Höhpunkt : Vom 2. bis 5. Oktober lädt die Gemeinde zum Jubiläumsvolksfest auf dem neuen Festplatz in Mulfingen ein. Besucher wie Anwohner freuen sich auf ein abwechslungsreiches Vergnügungsparkerlebnis mit u.a. dem mächtigen Jagsttal‑Riesenrad, einem geschmackvoll dekorierten Festzelt mit Maßkruggenuss aus gleich zwei Brauereien, mitreißender Livemusik von ­Urban Brass, den Gaudi‑Profis und Dragon Fire sowie Tanz und DJ‑Beats mit Hally Gally und DJ Dom Air. Selbstverständlich mit traditionellem Bieranstich und sonntäglichem politischen Frühschoppen. Alle Details und das vollständige Programm finden sich ab sofort unter www.mulfingen.de. Ein bequemer Buspendelverkehr aus den umliegenden Gemeinden steht bereit – Fahrpläne und Haltestellen werden pünktlich veröffentlicht. Auf Instagram bietet die Gemeinde Mulfingen zudem täglich neue Eindrücke und Insider­infos.

