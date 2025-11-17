Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa

Wie Menschen ihren Urlaub planen, ist jedem selbst überlassen. Einige bevorzugen es in der Hochsaison im Sommer in den Urlaub zu fahren und sich vielleicht auch eine Finka auf Mallorca zu mieten, andere gehen lieber im Frühling auf Reisen und wieder andere entscheiden sich ganz bewusst dafür, sich ihre Urlaubstage für den Winter aufzuheben.

In der Tat bietet es sich vor allem für Weihnachts-Liebhaber an, sich ein paar Urlaubstage für den Winter aufzuheben, um so nicht nur die Weihnachtsfeiertage entspannt mit den Liebsten zu Hause verbringen zu können, sondern um vorher die Möglichkeit zu haben, sich die schönsten Weihnachtsmärkte Europas anzusehen.

Wer sich auf die Reise macht, um die schönsten Weihnachtsmärkte Europas zu besuchen, kann in diesem Zusammenhang auch direkt die Stadt selbst ansehen und somit einen kleinen Mini-Urlaub dort verbringen.

Im Rahmen des Mini-Urlaubs ist es durchaus sinnvoll, sich im Voraus darum zu bemühen, auch im Ausland mobil zu sein. So kann man sich nicht nur über das Internet über mögliche Attraktionen informieren, sondern auch Fotos und Videos an Freunde und Verwandte schicken. Für diese Zwecke bietet sich eine Esim Ausland bestens an.

Der Prager Weihnachtsmarkt

Der Prager Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ist nicht nur der beliebteste Weihnachtsmarkt der tschechischen Hauptstadt, sondern er gehört auch mit zu den schönsten Weihnachtsmärkten, die es in Europa gibt.

Was man sich auf diesem Weihnachtsmarkt auf keinen Fall entgehen lassen sollte, ist die tschechische Süßspeise “Trdelnik”.

Wer sich aufgrund des Weihnachtsmarktes in Prag befindet, sollte diese Möglichkeit nutzen und sich in diesem Zusammenhang auch:

die Teynkirche direkt über dem Marktplatz

das Altstädter Rathaus und seine astronomische Uhr

ansehen.

Da während der Weihnachtszeit jeden Tag ein Live-Konzert oder eine andere Aufführung stattfindet, bietet es sich zudem an, sich über das Programm zu informieren und einen solchen Auftritt zu besuchen.

Prag hat jedoch nicht nur einen Weihnachtsmarkt zu bieten, sondern auch rund um die Prager Burg, die sich zu einem wahren Märchenschloss verwandelt, findet ein Weihnachtsmarkt statt.

Der Straßburger Weihnachtsmarkt

Straßburg ist nicht nur als eine der schönsten Städte im Elsass, sondern auch als Stadt mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte Europas bekannt. Auf dem “Noël à Strasbourg” handelt es sich um den ältesten Weihnachtsmarkt Europas, den es bereits seit dem Jahr 1570 gibt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Stadt selbst:

im Dezember die am hellsten beleuchtete Stadt Europas mit den vielen wundervollen Dekorationen ist.

eine circa 30 Meter hohe Tanne auf dem Place Kléber aufstellt.

an verschiedenen Orten ganze 300 Aussteller verzeichnet, die nicht nur kulinarische Delikatessen, sondern auch selbstgemachtes Kunsthandwerk und Co. anbieten.

Und wer einmal ein bisschen Sitzen oder Stöbern möchte, kann sich in die vielen kleinen Cafés und Boutiquen begeben, die das Stadtbild bereichern.

Der Weihnachtsmarkt in Colmar

Frankreich beherbergt mit dem Weihnachtsmarkt in Straßburg bereits einen der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa und mit dem “ Magie de Noël à Colmar" einen weiteren.

Durch die mittelalterlichen Fachwerkhäuser und die Gebäude aus der Renaissance hat die Stadt einen ganz besonderen Charme. Um genau zu sein, findet nicht ein einziger Weihnachtsmarkt in der Stadt statt, sondern die sechs verschiedenen Weihnachtsmärkte, die auf verschiedenen Plätzen stattfinden, werden auch als “Weihnachtsdörfer” bezeichnet.

Insgesamt 180 Aussteller bieten dort:

Kleine Geschenke

Speisen

Kunsthandwerk

Getränke

an.

Für Kinder gibt es warmen Apfelsaft, einen Briefkasten für Briefe an den Weihnachtsmann und eine Holzkrippe mit echten Tieren.

Wer sich bereits in Colmar befindet, kann sich dort auch Sehenswürdigkeiten wie:

das Koïfhus

das Pfisterhaus

Klein-Venedig

die Sankt-Martins-Stiftskirche

ansehen.

Auf keinen Fall sollte man sich auf diesem Weihnachtsmarkt lokale Delikatessen wie:

Weihnachtskuchen

Stopfleber

lokale Schnäpse

entgehen lassen.

Der Zagreber Weihnachtsmarkt

In Kroatien verwandelt sich die Hauptstadt Zagreb im Advent zu einem wahren Weihnachtsparadies.

In der Tat findet der Weihnachtsmarkt über das gesamte Stadtzentrum verteilt statt, wobei eines der Highlights die 2.000 Quadratmeter große Eislaufbahn auf dem König-Tomislav-Platz ist.

Für Musik- und Tanz-Begeisterte gibt es:

im Zrinjevac Park

auf dem Ban Josip Jelačić Platz

ein umfangreiches Programm.

Der Weihnachtsmarkt in Brüssel

Der Weihnachtsmarkt Plaisirs d´Hiver, was zu Deutsch “Weihnschtsfreuden” bedeutet, findet in der belgischen Hauptstadt statt und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, eine Strecke von zwei Kilometern abzudecken.

Der Markt bietet dabei nicht nur:

Essen

Trinken

Dekoration

sondern auch weitere Attraktionen wie:

ein Riesenrad mit beheizten Gondeln

eine Eislaufbahn auf dem Vorplatz der Brüsseler Oper

ein Karussell für Kinder auf dem Place Sainte-Catherine

an.

Der Londoner Weihnachtsmarkt

Der schönste Weihnachtsmarkt in London ist der “Winter Wonderland” im Hyde Park.

Mit seinem sehr großen und umfangreichen Angebot an Attraktionen wirkt dieser jedoch mehr wie ein weihnachtliches Volksfest. Denn Besucher dürfen sich dort unter anderem auf:

Fahrgeschäfte für Groß und Klein

Karrussels

Geisterbahnen

Eisrutschen

Einen Zirkus

Ein Riesenrad mit einem sagenhaften Ausblick über London

Workshops für Eisskulpturen

Workshops für Kinder, bei denen sie mit den Elfen des Weihnachtsmanns Postkarten stempeln, Fotos machen und Geschenke verpacken können

freuen.

Natürlich bietet es sich an, auch die restlichen Sehenswürdigkeiten in London, wie den Buckingham Palace, den Big Ben und Co. anzusehen. Vor allem im Winter hat London einen ganz besonderen Charme, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der Valkenburger Weihnachtsmarkt

In den Niederlanden findet in Valkenburg aan de Geul der Weihnachtsmarkt “Santa´s Village” statt, bei dem das Highlight vor allem die Weihnachtsparaden und der Weihnachtsmann, der immer mal wieder vorbeischaut und vor allem die Kinder in seinen Bann zieht, sind.

Neben den leckeren Speisen wie Churros, Waffeln, Punsch und Glühwein dürfen sich Besucher auf Attraktionen wie:

eine Seilbahnfahrt zum beleuchteten Weihnachtsturm

einen Besuch der unterirdischen Weihnachtsmärkte in den Valkenburger Grotten

freuen.

Der Meraner Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt der italienischen Stadt blickt man direkt auf die schneebedeckten Gipfel der Südtiroler Alpen, während das Wasser im Fluss Passer fröhlich vor sich hin plätschert.

Traditionell wird der Weihnachtsmarkt “Meraner Weihnacht” genannt und hat so Einiges zu bieten. Unter anderem finden sich auf dem Programm Konzerte und zahlreiche Aktivitäten für Kinder wieder.

Ein weiterer interessanter Aspekt des italienischen Weihnachtsmarktes ist jener, dass dieser als zertifiziert nachhaltige Veranstaltung gilt. Das liegt daran, dass dieser basierend auch umweltgerechten Kriterien geplant und organisiert wird.

Der Salzburger Christkindlmarkt

Den Weihnachtsmarkt in der Salzburger Altstadt, die zum Weltkulturerbe gehört, gibt es bereits seit dem 17. Jahrhundert und war als “Nikolaimarkt” bekannt. Nachdem er im Jahr 1932 abgeschafft worden war, wurde er im Jahr 1974 wieder ins Leben gerufen und gehört nun mit zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas.

Der künstliche Sternenhimmel verleiht dem Weihnachtsmarkt ein ganz besonderes Ambiente und lockt jedes Jahr circa eine Millionen Besucher an.

Der Zürcher Weihnachtsmarkt

In der Schweiz ist vor allem das Zürcher Wienachtsdorf Sechseläutenplatz beliebt und lockt vor allem mit dem romantischen Flair. Besonders beliebt sind dort Speisen wie Fondue und Raclette und wer möchte, kann sich auf die Eislaufbahn begeben.

Von dem Weihnachtsmarkt aus, kann man sich auch gut zum Zürichsee oder weiteren Sehenswürdigkeiten wie:

dem Kunsthaus

dem Großmünster

der Kirche St. Peter

begeben und die Stadt somit etwas genauer erkunden.

Wie man sieht, gibt es nicht nur in Deutschland wunderschöne Weihnachtsmärkte, sondern auch in anderen Ländern Europas kann man nach Herzenslust in die Weihnachtsstimmung eintauchen und sich von ihr verzaubern lassen.

Am besten plant man mindestens zwei Tage für den Aufenthalt in der jeweiligen Stadt ein und macht aus dem Weihnachtsmarktbesuch einfach einen Wochenend-Kurzurlaub. Wer mehrere Weihnachtsmärkte besuchen möchte, kann sich natürlich auch eine Route zusammenstellen und im Rahmen eines Roadtrips, die verschiedenen Länder und die schönsten Weihnachtsmärkte Europas bereisen. Allerdings sollte für diese Zwecke im Voraus nur sichergestellt werden, alle Vorkehrungen für einen sicheren Roadtrip im Winter zu treffen. Dann kann es losgehen und dem Besuch der schönsten Weihnachtsmärkte Europas steht nichts im Wege.