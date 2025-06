Das Sommerfestival auf Schloss Kapfenburg (27.7. bis 3.8.25)

Beim Festival ist schon ab dem Einlass jede Menge geboten, denn der Schlossgarten hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weiteren Highlight des Festivals entwickelt: die Gastronomie mit ihren beleuchteten Obstbäumen und der neuen Open Air-Lounge lädt zum Verweilen ein. Auf der kleinen Gartenbühne spielen in diesem Jahr bei allen Konzerten regionale Acts. Neben der Röttinger Blasmusik, Stadtkapelle Lauchheim und dem Musikverein Waldhausen sind unter anderem »4 Männer von Welt« und »2bBöhmisch« dabei. ­Anlässlich des 25. Jubiläums der Stiftung Schloss Kapfenburg wurde eine Idee geboren, die nun verdient in Serie geht: das Schlossfest, ein Partyabend mit viel Musik für kleines Geld. 2024 lag der musikalische Schwerpunkt auf Rock & Disco, beim zweiten Schlossfest am 1. August kommen die Fans von Brass & Pop auf ihre Kosten. Die Bürgerwehr Lauchheim wird den Abend offiziell eröffnen, bereits ab Einlass spielt die Stadtkapelle Lauchheim im Schlossgarten. Auf der Bühne geht es dann mit der Partyband Urban Brass und Alexander Eder weiter. Der Österreicher ist der Upcoming Star des Deutschpop. Auf schöne Sommerabende kann sich das Publikum auch bei den Konzerten Maite Kelly (29. Juli) freuen. Sie bringt mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung bringt mit. Von »Einfach Hello« über »Das tut sich doch keiner freiwillig an« bis hin zu ihrem Duett-Kultsong »Warum hast du nicht Nein gesagt« kann sich das Publikum darauf freuen, alle Hits live zu erleben. Bei Redaktionsschluss gab es für das Konzert von BAP (25.07.) noch ein kleines Restkontigent, Fans sollten sich beeilen. Regionales für jeden Geschmack gibt es auch an den Essenständen – das Fermata serviert Kapfenburger, bei Monsieur Claude aus Heubach gibt’s süße und deftige Crêpes und der Bären Ebnat ist wieder mit seinem Food Truck dabei. Und dann ist da natürlich noch die Lauchheimer Metzgerei Uhl mit der eigens fürs Festival kreierten Festivalbratwurst frisch vom Grill.

Ende Juli ist es wieder soweit – das Festival Schloss Kapfenburg findet statt. Tickets gibt es noch für Maite Kelly (29.07.) und das Schlossfest (01.08.). Kinder zwischen 7 und 12 Jahren erhalten für beide Konzerte kostenfreie Eintrittskarten.

Für diese Konzerte gibt es noch Tickets:

Fr. 25. Juli, 20 Uhr

BAP ( Restkontingent)

Di. 29. Juli, 20 Uhr

Maite Kelly

Fr. 1. August, 20.15 Uhr

Das Schlossfest

alle Infos: www.schloss-kapfenburg.de