Das Sommerprogramm auf dem Killesberg

Der Sommer steht vor der Tür, und damit auch die Konzert-Saison im Höhenpark Killesberg. Mit den warmen Sonnenstrahlen steigt die Vorfreude auf eine lebendige Konzertkulisse, in der Musik-Fans unterschiedlicher Genres in der schönen Parkanlage im Stuttgarter Norden stimmungsvolle Momente erleben können. Auch dieses Jahr können sich Musik-Fans wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Große Stars, klassische Klänge, mitreißende Musik und Festival-Stimmung – auf der BÜRGER Freilichtbühne ist für jeden etwas dabei. Einen kraftvollen Auftakt in die Open-Air-Saison liefern die Beatsteaks am 18. Juni. Sein 30-jähriges Jubiläum feierte Ronan Keating im vergangenen Jahr mit einer Deutschland-Tour, die er wegen der großen Nachfrage gerne verlängert hat. Am 26. Juni ist er auf dem Killesberg zu Gast.

Expand Foto: Timmy Hargesheimer. Beatsteaks

Am 2. Juli geht es noch weiter zurück in der Musikgeschichte. Patti Smith bringt die 70er-Jahre für einen Abend zurück nach Stuttgart. Leuchten wird der Höhenpark Killesberg auch am 12. Juli, wenn er sich beim Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Eine Zeitreise erwartet die Gäste im Höhenpark Killesberg auch am 18. Juli, wenn die A-Capella-Supergroup Voces8 and Friends zu Besuch ist. Am 19. Juli feiert ein echter Klassiker großen Geburtstag: Heinz Rudolf Kunze feiert 40 Jahre »Dein ist mein ganzes Herz«. Für einen Sommerabend, begleitet von klassischer Musik in einer entspannten Atmosphäre sorgt das Sparda Klassik Open Air am 23. Juli. Der finnische Rockstar Samu Haber gastiert am 25. Juli auf dem Killesberg. Am 26. Juli erwartet das Publikum bei »SWR1 Pop & Poesie« ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Die Kanadier The Dead South sorgen am 1. August für eine ebenso energiegeladene Show wie die Alternative Rocker von Fontaines D.C.. Und zum großen Abschluss gibt sich bereits im dritten Jahr in Folge Giovanni Zarrella die Ehre. Mitgebracht hat er italienische Klassiker und deutsche Hits.

Das Programm

Mittwoch, 18. Juni, 19 Uhr: Beatsteaks

Donnerstag, 26. Juni, 19 Uhr: Ronan Keating

Mittwoch, 2. Juli, 20 Uhr: Patti Smith Quartet

Samstag, 12. Juli, 16 Uhr: Stadtwerke Stuttgart

Lichterfestival

Freitag, 18. Juli, 19 Uhr: Voces8 and Friends

Samstag, 19. Juli, 20 Uhr: Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung

Mittwoch, 23. Juli, 18.30 Uhr: Sparda Klassik Open Air

Freitag, 25. Juli, 19 Uhr: Samu Haber

Samstag, 26. Juli, 19 Uhr: SWR1 Pop & Poesie in Concert

Freitag, 1. August, 19.30 Uhr: The Dead South

Mittwoch, 20. August, 19 Uhr: Fontaines D.C.

Samstag, 6. September, 20 Uhr: Giovanni Zarrella & Band

BÜRGER Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart, alle Infos & Tickets: www.buerger-freilichtbuehne.de