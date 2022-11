Der 43. Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft!

Am ersten Adventswochenende wird es wieder märchenhaft in Plochingen – vom 25. bis 27. November 2022 öffnet der traditionsreiche Plochinger Weihnachtsmarkt zum 43. Mal seine Pforten.

Wenn die Plochinger Innenstadt mit Sternen, Schneekristallen und Tannenbäumen stimmungsvoll geschmückt ist, die historischen Fachwerkhäuser im Lichterglanz erstrahlen und der Duft von Glühwein und frischen Waffeln über den Markt zieht – dann ist wieder Weihnachtsmarkt in Plochingen.

Auf dem Marktplatz und auf dem Fischbrunnenplatz kann man kulinarische Leckereien und heißen Glühwein oder Punsch genießen. Entlang der Marktstraße zwischen Marktplatz und Fischbrunnenplatz werden Weihnachtsdeko, Handwerkliches und Selbstgemachtes feilgeboten und im Alten Rathaus bieten Kunsthandwerker Schmuck, Malerei, Handgefertigtes und vieles mehr an.

Am Freitagabend bringt der schwebende Weihnachtsengel die kleinen und großen Besucher zum Staunen, am Samstag und am Sonntag sorgen Plochinger Vereine und Organisationen für stimmungsvolle musikalische Untermalung. Kinder können sich auf den Nikolaus mit seinem Sack voller Geschenke freuen. Der Plochinger Einzelhandel steht auch zur Stelle und unterstützt in der Geschenkfindung. Kunden können zusätzlich mit etwas Glück bei der Weihnachtslotterie attraktive Preise gewinnen. In der Stadtbibliothek steht ab Freitag wieder der „Weihnachts-Wunschzettel-Baum“, mit dem man Kindern aus Plochinger Familien, deren Eltern sich aus finanziellen Gründen keine Weihnachtsgeschenke leisten können, einen Weihnachtswunsch erfüllen kann.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Zwischen den zahlreichen Buden und Ständen in der Fußgängerzone kann man Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm entdecken und auf großen Bannern die bekanntesten Märchen im Wortlaut nachlesen. Hauptmotiv ist in diesem Jahr das Schneewittchen mit seinen sieben Zwergen.

Auch in diesem Jahr steht den Besuchern des Weihnachtsmarktes an den Veranstaltungstagen wieder ein kostengünstiger Pendelbus zwischen Ottilienkappelle und Stumpenhof zur Verfügung.

Alle Marktteilnehmer sowie der Plochinger Einzelhandel und die Gastronomen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Tagesaktuelle Informationen gibt es jederzeit im Internet unter www.plochingen.de oder www.stadtmarketing-plochingen.de.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln!

Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt Fr. 25. November bis So. 27. November, Marktplatz und Innenstadt, Plochingen, Fr. 17 bis 20 Uhr, Sa. 13 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr.