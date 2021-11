Der Esslinger Mittelalter & Weihnachtsmarkt 2021

Von Dienstag, 23. November bis Mittwoch 22.12. zaubert der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt wieder eine ganz besondere Atmosphäre in die Altstadt. Über 100 Händler, Handwerker und Gastronomen präsentieren sich auf dem Markt- und Rathausplatz, in der Rathausgasse, am Postmichelbrunnen, Hafenmarkt und an den Wochenenden in der Ritterstraße.

Am Eröffnungstag sind alle Marktstände von 16 bis 20 Uhr geöffnet, danach sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz bietet ein breites und qualitätsvolles Sortiment an handgefertigten Waren – mit klassischem Weihnachtsschmuck, Holzschnitzkunst, Krippenfiguren, Lichthäusern aus Ton, bunten gefilzten Mützen, Schmuck, Backformen und vielem mehr. Aber auch viele regionale Erzeugerprodukte wie Öle, Brände, Gin, Tee- und Kaffeespezialitäten warten auf eine Verkostung.

Zur Stärkung gibt es regional-typische Speisen, Wildspezialitäten, geräucherte Forellen, Almgerichte, aber auch vegane und vegetarische Köstlichkeiten. Die Kakao-Bar erwärmt den Magen wieder mit exquisitem Getränk.

Auch das mittelalterliche Marktvolk zieht wieder ein und die Uhren der Stadt werden symbolisch um 600 Jahre zurückgedreht. Viele bekannte Gesichter sind dabei: Holz- und Löffelschnitzer, Schmied, Seifensiederin, Lederer, Kranzbinderin, Räucherer, Maskenbauer, Fellhändler Fellini und die Fadenwerkstatt. Bei der Wahrsagerin Athena können die Besucher einen Blick in die Zukunft wagen oder sich aus der Hand lesen lassen.

An der Taverne zum wilden Hahn gibt es Gewürzweine aus eigener Herstellung. Besonders der heiße Hypocras wurde in der Antike mit wohltuenden, heilenden und aphrodisierenden Kräften verbunden, und erfreut sich heute wie im Mittelalter großer Beliebtheit. Bio-Flammkuchen, Knobibrot, Waffeln, Stockbrot, Wuchteln aus der BackBlechButze und Grillfackeln runden die mittelalterlichen Gaumenfreuden ab.

In der Kerzenwerkstatt am Marktplatz gibt es die Möglichkeit Kerzen zu ziehen oder einen Handabdruck anzufertigen. Das von Familie Schubert liebevoll restaurierte Nostalgiekarussell wird sich auch in diesem Jahr drehen. Mittelalterliches Bogenschießen und Axtwerfen findet vor dem Café Emil in der Rathausgasse statt.

Der Adventsmarkt in der Ritterstraße erfreut sich samstags und sonntags, an den vier Wochenenden vor Weihnachten großer Beliebtheit. Organisator Til Maehr hat über 40 kunsthandwerkliche Aussteller engagiert. Der Adventsmarkt ist samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Auf das allseits beliebte Bühnenprogramm muss in diesem Jahr leider verzichtet werden, wie auch auf viele interaktive Mitmachangebote, Workshops und Highlights wie den Fackelumzug. Laut den Vorgaben des Landes sollen punktuelle größere Ansammlungen vermieden werden. Daher fällt der Mittelaltermarkt in diesem Jahr kleiner aus als sonst. Dafür präsentieren sich am Hafenmarkt die Weingärtner Esslingen in Verbindung mit ansässigen Gastronomiebetrieben. Und am Postmichelplatz hat wieder die Weihnachtsinsel ihren bewährten Standort.

Damit der Markt auch zu Pandemiezeiten zu einem ungetrübten Erlebnis wird, gibt es ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, das den Vorgaben des Landes folgt. Dabei gibt es eine einfache Regelung: wer auf der Marktfläche gastronomische Angebote wie Glühwein und Bratwurst konsumieren will, muss sich tagesaktuell ein Armband holen, das man gegen Vorlage eines 2G- bzw. 3G-Nachweises erhält. Zudem muss man sich mit seinen Kontaktdaten registrieren.

Wer nur über den Markt bummeln und Christbaumkugeln, Kerzen und andere Geschenke kaufen will, braucht das Armband dagegen nicht. Für alle Besucher gilt auf der Veranstaltungsfläche Maskenpflicht.

Die Armbänder erhält man an sieben Info-Ständen in den Einfallachsen zum Markt: in der Abt-Fulrad-Straße, am Kesslerplatz und Kleinen Markt, in der Webergasse, am Postmichelplatz und Hafenmarkt. In den Stoßzeiten sind zudem mobile Teams auf der Fläche unterwegs, die Armbänder ausgeben. Die Farben der Armbänder wechseln täglich. Für den großen Aufwand fällt für alle Besucher ab 16 Jahren eine Hygienegebühr von 1 Euro je Armband an. Dabei gibt es eine Sonderaktion zum Mittagstisch: Von Montag bis Freitag 12 bis 14 Uhr bekommt man den Euro wieder zurück erstattet, wenn man auf der Marktfläche verzehrt.

Auf der Seite www.esslingen-marketing.de findet man aktuelle Informationen zur Veranstaltung.

Umfangreiche Informationen zum Hygienekonzept gibt es hier: www.go-esslingen.de.

Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt:

Eröffnungstag Dienstag, 23. November: 16 - 20 Uhr Sonntag - Donnerstag: 12 - 20 Uhr Freitag + Samstag: 12 - 21 Uhr Letzter Markttag, Mittwoch 22. Dezember bis 20 Uhr Die Stadtinformation am Marktplatz ist während des Weihnachtsmarktes täglich geöffnet: Montag bis Freitag 11 - 19 Uhr So 11 - 16 Uhr. Mehr Infos gibt es hier, hier, hier und hier.