Der Frühling im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet für alle eine Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude zeigen das Leben auf dem Land in vergangenen Zeiten. Am Sonntag vor Ostern, 29. März, ist die Osterwerkstatt. Ostereier werden mit Naturfarben gefärbt und es werden Frühlingskränze gebunden. Vom 3. bis 5. April findet die Living-History-Veranstaltung »Landleben 1626 – Der Zöllner und die zehn Musketiere« im Museum statt. Darstellerinnen und Darsteller zeigen das Leben vor 400 Jahren. Eine Woche später erklingen am 12. April Alphörner im Museumsgelände. Bei der Veranstaltung »Tierisch historisch« am 26. April stehen die Museumstiere und alte Nutztierrassen im Mittelpunkt.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de/veranstaltungen