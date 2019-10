Wenn es draußen kühler wird, heizen DJs, Party-Bands und Showgruppen in den Festzelten der Region wieder ordentlich ein. Da darf die »Haxn« und das Bier natürlich nicht fehlen, knapp 7,5 Millionen Maß wurden laut Statista allein im Jahr 2018 auf dem Münchner Oktoberfest ausgeschenkt. Damit nimmt die Kulinarik einen wichtigen Stellenwert ein und macht einen Oktoberfest-Besuch für viele Besucher so begehrt. Passend dazu gibts immer passende Musik auf die Ohren, die auch in diesem Jahr von Rock über Schlager bis hin zur begehrten Festzelt-Partymusik-Musik reicht. Die zünftigen Töne finden sowohl bei jungen als auch bei älteren Oktoberfest-Besuchern Anklang. So ist es bei Oktoberfesten mittlerweile üblich, dass 20- und 60-Jährige an einem Tisch zusammen lachen, feiern

Was die wenigsten Wissen: Die Wiesn war ursprünglich ein Pferderennen, welches von Andreas Michael Dall’Armi, einem Mitglied der Bayerischen Nationalgarde, am 17. Oktober 1810 anlässlich der Hochzeit von Prinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen veranstaltet wurde. Schauplatz der Feierlichkeiten nach der Trauung war die nach der Braut benannte Theresienwiese. Auch wenn es zur damaligen Zeit weder Bierzelt noch Party-Band gab, war die Idee von Andreas Michael Dall’Armi, eine Hochzeit einfach mal zünftig anders zu feiern – die Geburtsstunde des ersten Oktoberfests weltweit.

In den letzten zehn Jahren haben sich auch verstärkt Oktoberfeste in der Region etabliert, die in aller Regel die Münchner Wiesn zum Vorbild haben und somit einen typisch bayrischen Charakter leben. MORITZ stellt Euch in der Übersicht die etabliertesten Oktoberfeste der Region vor.

4. MORITZ-Oktoberfest in Ellhofen

PETRA TAENZER Wasenrocker

MORITZ feiert 2019 sein 4. Oktoberfest auf dem MORITZ-Gelände in Ellhofen! Mit dabei sind die angesagtesten Party-Bands und die Top DJs aus der Region, die an den vier Tagen im großen Festzelt und nebenan in der zum Partystadl dekorierten MORITZ-Eventhalle ordentlich einheizen. Die diesjährigen Partybands im Festzelt sind »Bavarian Gang«, die »Wasenrocker« und die »Firma Holunder«, wobei die beiden letztgenannten Stammgäste auf den großen Zelten des Cannstatter Wasens sind. Im Party-Stadl sorgen die DJs Steve XL, Stefan

MORITZ-Oktoberfest, Ellhofen, Brücklesäckerstr. 4. Freier Eintritt an allen Tagen. Fr. 11.10. / Sa. 12.10. / Fr. 18.10. / Sa. 19.10. www.moritz-oktoberfest.de

9. Oktoberfest des TSB Heilbronn-Horkheim

Midnight Ladys

Vom 18. bis 20. Oktober findet das Oktoberfest des TSB Heilbronn-Horkheim statt. Auch in der 9. Auflage können sich die Besucher auf eine zünftige Veranstaltung mit viel bayrischem Party-Potenzial freuen. Dafür sorgen am Freitag die »Midnight Ladies«, die schon im letzten Jahr das Publikum aller Altersstufen in Party-Stimmung versetzt haben. Sie sind flexibel, anpassungsfähig und zeigen mit vielen attraktiven Outfits sowie mitreißenden Showeinlagen ein ganz besonderes Bühnenbild. Gemeinsame Auftritte mit DJ Ötzi, Jurgen Drews oder Markus Wohlfahrt zeugen von den fesselnden Shows der Lady-Band, die es immer wieder schafft, auch die großen Zelte restlos zu füllen. Mit der 1947 gegründeten Stimmungs- und Unterhaltungskapelle »Die WaldMühlBacher« kommt am Samstag eine Traditionskapelle mit einem über 100 Titeln großen Song-Repertoire in die Stauwehrhalle. 40 Musiker, 8 Sängerinnen und Sänger und vier Gitarristen bringen mit Festzelt-Klassikern und Songs von Tina Turner bis Bon Jovi ein breites musikalisches Spekturm in die Horkheimer Stauwehrhalle. Der Samstag war zu Redaktionsschluss bereits ausverkauft, für Freitag waren noch Tickets verfügbar (Eintritt 10,- Euro Einzelticket).

9. Oktoberfest des TSB Heilbronn-Horkheim, Fr. 18. und Sa. 19. OktoberStauwehrhalle, Horkheim, www.tsb-oktoberfest.de

Oktoberfest & Kerwe in Bad Rappenau

Troglauer Baum

Bereits zum zehnten Mal findet vom 18. – 21. Oktober 2019 das bekannte Oktoberfest statt. Die Troglauer Buam sind am am Freitag 18.10. mit ihrer heavy volxmusic am Start. Die sechs feschen Jungs aus der Oberpfalz feiern in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bühnenjubliäum unter dem Motto „Friede Freude Volxmusic“. Am Samstag 19.10. zündet Joe’s Wiesn Band mit fünf Vollblutmusikern und die Frontfrau Dine ein musikalisches Stimmungsfeuerwerk. Am Sonntag 20.10. steigt ab 11.00 Uhr das Frühschoppenkonzert, ab 15.00 Uhr folgt die Stadtkapelle Bad Rappenau. Am Abend findet die Oktoberfest & Kerwe-Gaudi-Olympiade statt. Starke Teams zu je 5 Personen können gegeneinander ihre Kräfte bei »bayrischen Sportarten« messen. Am Kerwe-Montag 21.10. gibt‘s tagsüber Blasmusik, am Abend heizen Stefan Persch & die Filsbacher ein. Umrahmt wird das Oktoberfest an allen Tagen von zahlreichen Schaustellern auf dem bunten Rummelplatz. Der Eintritt beträgt am Freitag 15 Euro und am Samstag 17 Euro. Feste Tischplätze gibts für zusätzlich 25 Euro »Gastronomie-Kit« . Am Sonntag und Montag ist der Eintritt frei.

10. Oktoberfest & Kerwe, 18. bis 21. Oktober, Fr. 18.10., Festplatz Bahnhofstraße, Bad Rappenau, www.badrappenau-tourismus.de

4. Wert-Wies´n – Ries´n Gaudi in Künzelsau

The Mercuries

Die Stadtverwaltung Künzelsau veranstaltet auch 2019 wieder ein »Oktoberfest« mit Bierzelt, Festwirt, großartigen Bands und verschiedenen, »zum Thema passenden« leckeren Speisen und Getränken auf den Wert-Wies´n in Künzelsau. In den letzten zwei Jahren erlebten jeweils über 1600 Besucher pro Abend die Ries‘n Gaudi. Festauftakt ist 2019 am Freitag 4.10. um 19 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Neumann. Die Band „Die Störzelbacher“ sorgen ab 19.30 Uhr für ausgelassene Stimmung mit einem breiten musikalischen Spektrum von AC/DC bis Partykracher. Auf dem Cannstatter Wasen oder dem Gäubodenfest in Straubing sind sie genauso zu Hause, wie auf den großen Volksfesten in Nürnberg und Augsburg. Am Samstag 5.10. steht die Oktoberfestband „The Mercuries“ auf der Bühne, sechs süddeutsche Vollblutmusiker mit grooviger Partymusik, live und 100% handgemacht. Sie präsentieren die größten Mitsing-Hits von gestern und heute und lassen mit einer unwiderstehlichen Mischung aus Mark Foster, Tina Turner DJ Ötzi, ABBA, Queen, ACDC und vielen anderen Künstlern, das Festzelt beben. Ein Tisch für acht Personen kann für 160 Euro über die Stadt Künzelsau reserviert werden, im Preis inklusive sind 8 Maß Bier.

Wert-Wies´n - Ries´n Gaudi, Fr. 4.10. und Sa. 5.10., Wertwiesen, Künzelsau www.kuenzelsau.de

Das »Schleifen-ABC«

Dirndl

Aus dem Freistaat Bayern, der Heimat des Dirndls, stammt der schöne Spruch: »Schleife links – Glück bringt’s!« Die Dame signalisiert mit der links gebundenen Schleife, dass sie noch nicht vergeben ist. Kleine Flirts und „Anbandeln“ ist durchaus erlaubt oder sogar erwünscht. Allerdings steht immer der Spaß im Vordergrund, die Schleife sollte für die Herren nicht als Freibrief verstanden werden. Mit der rechts gebundenen Schleife wird angezeigt, dass die Dame bereits vergeben ist. So können erst gar keine Missverständnisse auftreten. Dies eignet sich natürlich auch für Singlefrauen, die mit ihren Freundinnen ein paar gemütliche Stunden verbringen möchten. Männer, die sich auskennen, wissen: Ansprache zwecklos. Die traditionelle Bedeutung der Schleife in der Mitte bedeutet, dass die Trägerin noch Jungfrau ist. Wenn die Dame ihre Schleife hinten am Dirndl gebunden hat besagt das Brauchtum, dass die Trägerin verwitwet ist, aber auch Kellnerinnen tragen die Schleife hinten.

Weitere Oktoberfeste in der Region

• Oktoberfest im JägerhausSa. 28. September ab 18 Uhr, Waldgaststätte Jägerhaus www.jaegerhaus-heilbronn.de

• Eschenauer Oktoberfest2. Oktober, 20 Uhr, Gemeinde-halle Eschenau(Obersulm) www.obersulm.de

• Oktoberfest auf dem Haigern 5. Oktober ab 18 Uhr, Landgasthof Haigern www.kiwanis-heilbronn.de

• Bretzfelder Oktoberfest 26. bis 27. Oktober, Hohenloher Perlen, Öhringen www.hohenloher-perlen.de