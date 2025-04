Vom 16. bis 19. Mai wird in Nürtingen wieder gefeiert, getanzt und gelacht – der Nürtinger Maientag ist der »Nationalfeiertag« schlechthin und gehört mit zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland. Mit der herzberührenden Hymne »Geh aus, mein Herz und suche Freud« begrüßt Nürtingen am Maisingen traditionell seinen Maientag. Nachweislich seit dem Jahr 1602 feiert man dort dieses wunderschöne und traditionsreiche Fest mit Maisingen, Festumzug, Spielen auf der Festwiese, Konzerten, Gottesdienst, Familientag, Nachmittag der Senioren, After-Work-Party, einem fantastischen Rummelplatz, Küblers Biergartenbereich und vielem mehr - ein Fest für alle, Groß und Klein, Alt und Jung.

Mit dem traditionellen Maisingen der Schulen am Freitag, 16. Mai um 18 Uhr im Hof der Stadthalle K3N wird der Auftakt des Maientag-Festwochenendes eingeläutet, im Anschluss daran stellt der Nürtinger Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich auf dem Festgelände seine Schlagkraft beim Fassanstich unter Beweis – das extra für diesen Anlass gebraute Maientagsbier der Kaiserbrauerei Geislingen kann ab dann offiziell gekostet werden. Premiere feiert diesmal bei Einbruch der Dunkelheit eine Laser-Light-Show über dem Nürtinger Nachthimmel. Der Biergarten mit allerlei Kulinarik, das heimelige Festzelt, ein fantastischer Rummelplatz und täglich Live-Musik auf der großen Festbühne sorgen für das leibliche Wohl und ordentlich Gaudi. Der eigentliche Höhepunkt des Maientages folgt am Samstag, 17. Mai um 7 Uhr mit dem »Wecken in den Straßen« durch die Trommler des Jugendspielmannszugs, dem Festzug in der Innenstadt ab 10 Uhr mit seinen traditionellen Elementen, der »Brotübergabe« der Landjugend am Rathaus an den Oberbürgermeister »auf, dass in unserer Stadt immer Brot sei«, den Turmbläsern auf dem Stadtkirchenturm, den Herolden und vielen weiteren Highlights. Um 10.30 Uhr richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Nürtinger Schülerinnen und Schüler, denn dann schlängelt sich der rund 1.500 Teilnehmende zählende Umzug durch die Innenstadt. Natürlich werden Traditionen auch auf der Festwiese hochgehalten: die musikalische Eröffnung mit dem Jugendspielmannszug, das Wettklettern an den Kletterbäumen und die Staffelspiele gehören zum Maientag wie die »Rote Wurst« auf der Festwiese des Sportvereins TSV Oberensingen. In diesem Jahr ist auch musikalisch einiges geboten, auf der Festbühne tummelt sich das »who is who« der lokalen Bandgrößen wie die Stimmungsmacher »alles roger?!«, die Partyband »Hochwild«, oder die »Die Neue 107.7«–After-Work-Party mit DJ Gunnar. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst der ACK Nürtingen, anschließendem Frühschoppenkonzert mit den Raidwanger Dorfmusikanten, Weißwurst und süffigen Getränken. Nachmittags unterhält der Nürtinger Entertainer Klaus Wäspy mit seiner Handharmonika seine Fans. Montags ab 14 Uhr ist Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften und die Nürtinger Senioren feiern »ihren« Nachmittag der Senioren mit einem großen Unterhaltungsprogramm. ÖPNV-Freifahrten im Stadtgebiet am Samstag sorgen dafür, dass alle gut ankommen. Zum ersten Mal ist auf dem Festgelände eine mobile »Toilette für alle« eingerichtet, um auch Personen mit Behinderungen den Besuch zu erleichtern. Schließlich sollen alle miteinander feiern können.

Nürtinger Maientag

Fr. 16. bis Mo. 19. Mai, Innenstadt Nürtingen, alle Infos unter: nuertingen.de/maientag