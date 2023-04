Es ist wieder MaieNTag inNürtingen: vom 18. bis 22. Mai ist wieder viel los in der Stadt am Neckar. Bereits ab 18. Mai, am Himmelfahrts-Donnerstag, darf in Nürtingen wieder gefeiert werden: Biergarten und Rummelplatz auf dem Festgelände in Oberensingen haben schon geöffnet und sorgen sowohl für das leibliche Wohl als auch für den notwendigen Adrenalinschub.

Der Nürtinger Maientag ist das traditionelle Fest der Schulen und der Nürtinger »Nationalfeiertag« schlechthin. 1602 erstmals nachzuweisen, gehört der Nürtinger Maientag zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland. Den traditionellen Auftakt in das Festwochenende macht das Maisingen der Schulen am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr, im Hof der Stadthalle Nürtingen - eine fröhliche Mischung an Kinderstimmen, instrumentalen Klängen – begleitet von der Stadtkapelle Nürtingen. Nicht fehlen darf am Maientagssamstag, 20. Mai, ab 10 Uhr, die »Brotübergabe« der Landjugend am Rathaus an Herrn Oberbürgermeister Johannes Fridrich »auf, dass in unserer Stadt immer Brot sei«. Die Turmbläser auf dem beflaggten Stadtkirchenturm und die Herolde in ihren traditionellen Gewändern geben den Auftakt zum Start des Festzuges, der sich gleich darauf um 10.30 Uhr in Bewegung setzt – ein bunter und fröhlicher »Lindwurm« mit weit über 1000 Mitwirkenden, der sich durch die Innenstadt Nürtingens schlängelt.

Traditionen werden auch auf der Festwiese hochgehalten: der Bändertanz der Landjugend, die Wettbewerbe an den Kletterbäumen und lustige Staffelspiele sind für Alt und Jung das Ereignis zum Maientag. Auf dem Rummelplatz gleich daneben bleiben keine Wünsche offen – Spaß und Nervenkitzel für alle mit Riesenrad, Breakdance, Jaguar, Autoskooter und vielem mehr. Fürs leibliche Wohl sorgt die Wirtsfamilie Kübler im teilüberdachten Biergarten, dort gibt es natürlich auch die leckere Nürtinger Maientagsrote und das maientägliche Nürtinger Festbier.

Der Sonntag, 21. Mai, startet um 10 Uhr mit dem feierlichen ökumenischen Gottesdienst der ACK Nürtingen, beim anschließenden Frühschoppen sind die passende musikalische Unterhaltung und natürlich auch Weißwurst mit inbegriffen. Montags ist Familientag mit familienfreundlichen Preisen und die Nürtinger Senioren sind zum Feiern eingeladen, ab 14.30 Uhr geht es unterhaltungsmäßig »rund« im Biergarten, und mit Bata Illic, vielen sicher noch bekannt aus der ZDF-Hitparade, werden viele in Erinnerungen an die »gute, alte Zeit« schwelgen. Mit dem „After-Work-Hock“ ab 18 Uhr klingen die MaieNTage genüsslich aus und alle freuen sich darauf, wenn es in 2024 wieder heißt: »Auf geht´s zum Nürtinger MaieNTag!«

An allen Fest-Tagen fährt auch wieder das beliebte Maientags-Bimmel-Bähnle mit dem gutgelaunten Lokführer Karl Thaldorf. Ab dem Zustieg am Bus-Bahnhof mit Haltestelle in der Mühlstraße fährt es bis hin direkt zum Festplatz-Eingang und wieder zurück.

Auch in diesem Jahr verzichtet man in Nürtingen bewusst auf ein Eröffnungsfeuerwerk. Jetzt heißt es also »Daumendrücken«, dass Petrus der Stadt am Neckar das schönste Festwetter schenkt.

MaieNTag Nürtingen

Do. 18. bis Mo. 22. Mai,

Innenstadt, Nürtingen,

alle Infos:

nuertingen.de/maientag