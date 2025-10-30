Der November im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer ­einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Mehr als 70 historische Gebäude in ausgezeichnetem ­Zustand können auf dem Gelände des Museums ­erkundet werden und geben einen Einblick in die ­Geschichte der Region. Gärten, Felder und Obstwiesen vervollständigen das Bild. Zudem finden Tierfreunde auf dem Museumsgelände auch ­Bauernhoftiere wie Limpurger Rinder, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Coburger Fuchsschafe ­sowie Hühner und Gänse. Noch bis zum 15. ­November läuft im Hohenloher Freilandmuseum die Sonderausstellung »Frauen vom Land. Alte Bäuerinnen im Hohenlohe der 1970er- und 80er-­Jahre« mit Fotos von Roland Bauer. Zudem findet am 8. und 9. November das Schlachtfest statt. An der Scheune aus Teuershof werden deftige ­Leckereien angeboten, am Sonntag findet eine Hausschlachtung statt und die Schnapsbrennerei hat geöffnet. Letzter Tag der Museumssaison ist der 15. ­November, 10 bis 17 Uhr, danach geht es in die Winterpause. Ab 16.30 Uhr findet »Das Licht geht aus« statt: Beim gemeinsamen Rundgang wird in den Häusern des Freilandmuseum das Licht gelöscht, begleitet von Musik und Gedichten. Es wird gebeten, eine elektrische Laterne oder ­eine ­Taschenlampe mitzubringen. Am 22. und 23. November wird das Freilandmuseum in vorweihnachtlichen Zauber gehüllt. Beim vorweihnachtlichen Markt bieten Handwerker bieten ihre hochwertigen Produkte an, es werden leckere Speisen und Getränke gereicht, zudem werden Kutschfahrten im Museum geboten und die Schnapsbrennerei hat geöffnet. Die historischen Gebäude des Freilandmuseums schaffen dafür eine einmalige Atmosphäre.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de/veranstaltungen