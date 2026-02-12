Der Ostermarkt in Waiblingen

Am Sonntag, 22. März 2026, heißt es in Waiblingen wieder: Frühlingsgefühle an, Winterstimmung aus! Von 11:00 bis 17:30 Uhr verwandelt sich die historische Innenstadt in ein buntes Markttreiben voller Düfte, Farben und Entdeckungen. Der traditionelle Ostermarkt ist seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet und beliebter Treffpunkt für alle, die Lust auf Bummeln, Genießen und Einkaufen in frühlingshafter Atmosphäre haben. „Der Ostermarkt ist für viele Waiblingerinnen und Waiblinger, aber auch für Gäste aus dem ganzen Rems-Murr-Kreis ein echter Lieblings‑Termin“, sagt Evelyn Philipp, Marktmanagerin der WTM GmbH. „Hier verbindet sich regionales Handwerk mit herzlicher Gastfreundschaft – und die Vorfreude auf den Frühling liegt spürbar in der Luft.“

Marktflair und neue Fläche am Beinsteiner Tor

Rund um den Marktplatz, auf dem Alten Postplatz und, wie schon am vergangenen Martinimarkt auch, auf dem Parkplatz am Beinsteiner Turm laden liebevoll dekorierte Stände zum Stöbern und Schlemmen ein. Ob handgearbeitete Keramik, Schmuck, selbst Geschneidertes, feine Lederwaren oder originelle Geschenkideen für Haus und Garten – das Angebot ist so vielfältig wie die Besucher selbst.

Shopping und Aktionen beim verkaufsoffenen Sonntag

Von 12:30 bis 17:30 Uhr öffnen zusätzlich die Waiblinger Geschäfte der Innenstadt ihre Türen. Viele locken mit Frühlingsaktionen und besonderen Angeboten. Auch die Touristinformation in der Scheuerngasse beteiligt sich mit attraktiven Rabatten auf kulturelle Erlebnisse: 10 € Preisnachlass auf die beliebte Erlebniscard oder eine „Kaufe 2, bekomme 3“- Ticket-Aktion für das Kulturhaus Schwanen. Direkt vor Ort verwöhnt Mias Feinkost mit hausgemachten Spezialitäten – von Gewürzdips und Aufstrichen bis hin zu edlen Likören und Secco.

Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse

Der Kunsthandwerkermarkt steht ganz im Zeichen von Qualität und Regionalität. Osterkränze, handgekratzte Eier, Holz‑ und Betondekorationen oder Tonkunst: hier findet jeder etwas für das eigene Zuhause oder als Geschenk.Die beiden Foodmeilen am Marktdreieck und am Beinsteiner Tor sind ein Paradies für Genießer: schwäbische Maultaschen, ofenfrische Spezialitäten, Burger, Fischbrötchen, Corndogs – und als süßer Abschluss Crêpes, Bubblewaffeln oder französisches Gebäck.

Spaß für Kinder und Familien

Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten: Das Kinderkarussell auf dem Rathausvorplatz dreht munter seine Runden, während unter den Arkaden am Stand von Emma4you fleißig für Ostern gebastelt wird. Auf der Spiel‑ und Sportstraße in der Langen Straße sorgen Waiblinger Vereine für Bewegung und gute Laune und die Tanzschule Contemp Dance Center sowie die ADTV Tanzschule fun&dance bringen mit schwungvollen Shows frische Energie ins Stadtzentrum. Bunte, heliumgefüllte Ballons lassen auf dem Marktgelände Kinderherzen höherschlagen und fürs leibliche Wohl sorgen die FSV-Männer an ihrem Grillstand in der Lange Straße. Das Team der Salathengste legt traditionell Grillgut am Alten Postplatz auf.

Kinder-Osteraktion mit Spaßfaktor: Buchstabenrallye

In diesem Jahr dürfen sich kleine Entdeckerinnen und Entdecker auf eine besondere Osterüberraschung freuen: Einige Einzelhändler haben gemeinsam eine kreative Buchstabenrallye für Kinder vorbereitet. Über die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte verteilt, verstecken sich bunte Ostereier, die jeweils auf der Rückseite einen Buchstaben tragen. Wer aufmerksam durch die Innenstadt spaziert, kann in den Geschäften die Buchstaben sammeln und daraus das richtige Lösungswort zusammensetzen. Mitmachen ist ganz einfach: Kinder füllen ihre Stempelkarte mit den gefundenen Buchstaben aus und geben sie anschließend bei einem teilnehmenden Einzelhändler oder in der Tourist-Information ab. Damit sichern sie sich automatisch die Teilnahme am Gewinnspiel. Auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Einkaufsgutscheine. Bei Abgabe in der Touristinformation gibt es ein kleines Geschenk.

Im Rahmen des Ostermarkts bietet das Töpferstudio „Die Lehmerei“ in der Kurzen Straße 6 kreative Mitmachaktionen für Kinder an. Auf dem Programm stehen Drehscheibenmalen und Tonarbeiten.

Bequeme Anreise

Das Frühlingsfest ist bequem erreichbar – ob mit Bus, Bahn oder Auto. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet im 15‑Minuten‑Takt von 10:45 bis 18:30 Uhr die Rundsporthalle mit der Innenstadt (Rundsporthalle – Stadtmitte – Waiblinger Tor – Ameisenbühl – Bürgerzentrum – Rundsporthalle).

So klingt fühlt sich der Frühling an: Bummeln, einkaufen, probieren, genießen und den Tag in der Waiblinger Altstadt gemeinsam erleben – beim Ostermarkt 2026!