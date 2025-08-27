Der Tüngentaler Kleidermarkt geht in die nächste Runde, 27.09.25

Hübsche Kinderkleidung, bunte Spielzeuge, Fahrzeuge, Bücher, Hochstühle und mehr – wer auf der Suche nach Kinderausstattung tolle Schnäppchen ergattern möchte, der sollte dem Kleidermarkt Tüngental am Samstag, 27. September, von 14 bis 16 Uhr unbedingt einen Besuch abstatten. Veranstaltungsort ist die Tüngentaler Turnhalle. »Angeboten wird hier alles rund um das Kind«, hebt Organisatorin Corinna Horlacher von der »Dorfgemeinschaft Tüngental« hervor. Verkauft wird auf Kommissionsbasis. Die Kleidungsstücke sind bereits nach den Größen von 50 bis 176 sowie nach Schuhgrößen vorsortiert. Schwangere, die ihren Mutterpass dabei haben, erhalten gemeinsam mit maximal zwei Begleitpersonen bereits ab 13.15 Uhr Einlass. Der Kleidermarkt wird von der Dorfgemeinschaft Tüngental veranstaltet. Zehn Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten sowie hiesigen Projekten zugute. »Die gute Qualität der angebotenen Waren ist uns besonders wichtig«, unterstreicht Corinna Horlacher. So durchlaufen die feilgebotenen Artikel im Voraus unter anderem eine kleine Qualitätskontrolle. Fällt eine Beschädigung auf, wird sie im Zweifelsfall aussortiert. Dieser Aufwand kommt den Kunden später zugute. »Ohne unser großes Helfer-Team wäre das nicht stemmbar«, weiß die Organisatorin. Sage und schreibe rund 140 freiwillige Helferinnen und Helfer tragen zum Gelingen der halbjährlich stattfindenden Veranstaltung bei. Etwa, indem sie die Waren vorab durchgehen und sortieren, als Ordner mithelfen, an der Kasse einen reibungslosen Ablauf garantieren oder aber beim Backen. Denn: »Ein erfolgreicher Einkaufsbummel macht ja bekanntermaßen hungrig«, sagt Corinna Horlacher lächelnd zum Abschluss. »Daher können es sich unsere Besucher auch bei diesem Kleidermarkt wieder bei Kaffee und Kuchen oder einer leckeren Bratwurst vom Grill schmecken lassen.«

Sa. 27. September, 14 bis 16 Uhr, Turnhalle Tüngental, www.tuengental.de