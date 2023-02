Dettinger Frühlingserwachen im britischen Stil

Ein Festwochenende für die ganze Familie unter dem Motto: »Britische Inseln« findet zum Frühjahrsbeginn am ersten Aprilwochenende in der Dettinger Ortsmitte statt. Der Susanna von Zillenhart Saal wird zum »Dettinger Pub« mit der längsten Theke des Ermstales. Guinness vom Fass, Whiskey, Gin und Livemusik nach irischer Art wird am Samstagabend bei einer Party geboten. Schon am Freitagabend zum Einstand gibt es eine »after work Party«. Am Sonntag kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Der Marktplatz wird gärtnerisch gestaltet, das Thema Golf wird eine Rolle spielen und Frühlingskräuter und Blumen erfreuen das Auge. Darüber hinaus lädt der Dettinger Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag und viele Aktionen, wie der traditionsreiche »Dettinger Moped-Tag« und ein XXL-Billardspiel auf dem Rathausplatz runden das bunte Treiben ab. alh

Dettinger Frühlingserwachen, Fr. 31. März bis So. 2. April, So. 11 bis

18 Uhr, Innenstadt, Dettingen,

www.dettingen-erms.de