Vier Kommunen entlang der Fils – Göppingen, Eislingen, Salach und Süßen – haben sich für ein gemeinsames Tanzprojekt zusammengeschlossen. Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen sind eingeladen, gemeinsam in Bewegung zu kommen und die Orte tänzerisch miteinander zu verbinden. Die Tanz-Land-Fluss-Route führt vom Boehringer-Areal in Göppingen (Start um 14 Uhr) über die Filsterrassen in Eislingen (15.30 Uhr) und das ehemalige Schachenmayr-Areal in Salach (16.45 Uhr) bis zum historischen Wasserrad in Süßen (18 Uhr). Den Abschluss bildet ein gemeinsames Fest an der Kulturhalle Süßen mit Begegnungen, Kulinarik und einem großen Flashmob.

Abschlussfest Tanz, Land, Fluss, Sa. 9. Mai, 19 Uhr, Kulturhalle

Süßen, www.kulturhalle-suessen.de