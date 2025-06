Die fünfte Jahreszeit in Dinkelsbühl: Kinderzech-Festwoche, 18. bis 27.07.25

Der Überlieferung nach haben einst Kinder die Stadt vor den feindlichen Schweden gerettet. Zum Dank an ihre Kinder feiert die Stadt alljährlich ihre Rettung mit einem ergreifenden Schauspiel und eine ganze Woche lang herrscht Ausnahmezustand in der Wörnitzstadt. Denn dann lagern wieder schwedische Truppen vor den Stadtmauern, das Wörnitztor wird von Stadtsoldaten bewacht und das historische Festspiel lässt die dramatische Ratssitzung noch einmal aufleben. Nach der dramatischen Stadtübergabe und dem Einzug der Schweden beginnt ein großer Festzug in historisch-getreuen Gewändern durch die Gassen der festlich geschmückten Stadt. Darbietungen, wie der Schwertertanz des Zunftreigens begleitet von den Trommlern und Pfeifern, machen das Schauspiel ­perfekt. Neben dem Umzug und dem Schwedenlager findet auch das historische Festspiel mit der Stadtübergabe sowie die Tänze des Zunftreigens statt. Dankbarkeit für die Errettung zeigt die Stadt auch in Form der »Kinderzech­gucken«, bunten Papiertüten gefüllt mit Süßigkeiten, die an alle Kinder im Festzug verteilt werden. Am Abend des 27. Juli schließlich versammeln sich Einheimische und Gäste auf dem feierlich beleuchteten Weinmarkt und die Knabenkapelle beendet mit einem Großen Zapfenstreich die Festwoche. Für die Dinkelsbühler ist dies zwar immer ein etwas wehmütiger Abschied von ihrer »fünften Jahreszeit«, doch auch im nächsten Jahr ist wieder Kinderzeche, zu der sich ­wieder zahlreiche Besucher von der sagenhaften Rettung der Stadt begeistern lassen. Neben dem historischen Teil der Kinderzeche findet auf dem Festplatz am Schießwasen das Volksfest mit etlichen Fahrgeschäften, Bierzelt und allerlei gastronomischen Köstlichkeiten statt. Vom Freitag, 18. bis Mittwoch, 23. Juli kommt auf dem Festplatz sowohl Groß als auch Klein auf seine Kosten.

Kinderzech-Festwoche, Fr. 18. bis So. 27. Juli, Dinkelsbühl, kinderzeche.de