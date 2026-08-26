Die Grüne Nacht in Ansbach, 26.09.26

Ein Abend voller Kultur, Begegnungen und besonderer Atmosphäre: Die Grüne Nacht verwandelt die Ansbacher Innenstadt am 26. September ab 19 Uhr in eine lebendige Bühne für Kunst, Musik, Theater, Tanz und viele weitere Kultursparten. Die Ansbacher Sehenswürdigkeiten erstrahlen in ­grünem Licht und eine Vielzahl von Gebäuden steht Kulturhungrigen offen. Die besondere Atmosphäre wird nicht zuletzt durch Straßenkünstler sowie ­Mitmachaktionen für große und kleine Besucher getragen. Das charakteristische Grün zieht sich dabei durch den gesamten Abend – von stimmungsvollen Lichtinstallationen über kreative Dekorationen bis hin zu besonderen grünen Getränken und kleinen Überraschungen. Ergänzt wird das abwechslungsreiche Kulturprogramm durch die lange Einkaufsnacht, die zum Bummeln, Entdecken und Verweilen einlädt. So entsteht ein einzigartiges Erlebnis, das Kultur, Stadtleben und Begegnung auf besondere Weise verbindet. Zur Eröffnung erklingt um 18 Uhr ein besonderes Meisterwerk der Chorliteratur: die »Messa di Gloria« von Giacomo Puccini für Solisten und Chor in der St. Gumbertus Kirche. Tickets hierfür sind bei Reservix erhältlich. Für alle weiteren Veranstaltungsörtlichkeiten gilt ein grünes Reflektor-band als Eintritt, das am Abend an der Tourist Information und weiteren Standorten erworben werden kann.

Sa. 26. September, 19 Uhr, Innenstadt, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de