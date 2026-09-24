Die Muswiese: Ältester Jahrmarkt in Hohenlohe, 10. bis 16.10.26

Für den Hohenloher Landwirt markiert die Muswiese traditionell das Ende des arbeitsreichen ­Jahres. Die Ernte ist eingebracht, man hat »sei Sach« und kann sich langsam auf den Winter vorbereiten. Der bringt zwar ebenfalls Arbeit mit sich, doch ist sie weit weniger von der Witterung abhängig als die Zeit zwischen Aussaat und Ernte. So ist die Mus-­wiese vor allem eines: eine große Verschnaufpause. Man trifft Verwandte, Bekannte und Freunde, tauscht Erfahrungen aus und bringt sich auf den neuesten Stand.

Zum festen Programm gehört die Jungviehprämierung – traditionell begleitet vom ­beliebten Kuttelessen. Dazu kommt eine beeindruckende gewerbliche und landwirtschaftliche Ausstellung. Mit Fug und Recht kann man die Muswiese deshalb als Landwirtschaftsmesse bezeichnen: In Musdorf findet sich vieles von dem, was auch eine große landwirtschaftliche Hauptschau zu bieten hat. Auch um die Marktbeschickung muss man sich derzeit noch wenig Sorgen machen.2026-09-24 Jahr für Jahr gehen mehr Bewerbungen ein, als Standplätze zur Verfügung stehen. Viele Aussteller kommen bereits seit Jahrzehnten, manche sogar seit Generationen. Sie kennen ihre Kundschaft – und die Kundschaft kennt sie. Daraus ist etwas entstanden, das heute wichtiger denn je ist: Vertrauen. Ein weiterer Höhepunkt, der die Bedeutung der Muswiese unterstreicht, ist die traditionelle Mittelstandskundgebung. Im vergangenen Jahr war der heutige stellvertretende Ministerpräsident Manuel Hagel zu Gast, in diesem Jahr spricht der Baden-Württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bajaz. Auch das zeigt: Die Muswiese ist längst mehr als »nur« ein Jahrmarkt.

Das Programm ist so vielseitig wie eh und je und in dieser Ausgabe vollständig abgedruckt. Was sich allerdings nicht aufs Papier bringen lässt, ist die ganz besondere Atmosphäre vor Ort: der Duft von Bratwürsten, Schlachtplatte und gebrannten Mandeln, die Klänge der Drehorgel und von Fahrgeschäften, die Musik aus der Festhalle, das Stimmengewirr und die gute Stimmung. Und natürlich die knisternde Spannung, ob man am Muswiesenmittwoch dem »Ledichädooch«, seinem Herzblatt über den Weg läuft. Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Gutes Essen – regionalen Spezialitäten in den Bauernwirtschaften und der Festhalle – gehört mindestens genauso zur Muswiese wie ein Bummel über den Markt. Eine Runde im Riesenrad bietet einen beeindruckenden Blick über das Festgelände. Die Mutigen wagen sich in das nagelneue Hoch-Rundfahrgeschäft der Firma Manuel Zinnecker, das »Crazy Roulette«. Ob gemütlicher Bummel, Wiedersehen mit alten Bekannten, Geschäftstermin, Festessen oder Nervenkitzel auf dem Fahrgeschäft – die Muswiese hat für jeden etwas zu bieten.

Besondere Highlights:

Sa. 10. Oktober: 12 Uhr Beginn, am Abend Fassanstich

So. 11. Oktober: Offizielle -Eröffnung, 70 Jahre Luftballonwettbewerb

Di. 13. Oktober: Mittelstandskundgebung mit Dr. Danyal -Bajaz, Finanzminister von -Baden-Württemberg

Mi. 14. Oktober: »Ledichädooch« und Historischer Metzgertanz

Do. 15. Oktober: Familientag und Brillantfeuerwerk

Muswiese 2026, Sa. 10. bis Do. 15. Oktober, Montag ist Ruhetag, Musdorf, Rot am See, www.muswiese.com