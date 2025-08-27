Die Muswiese in Rot am See-Musdorf heißt ihre Besucher herzlich Willkommen, 11. bis 16.10.25

Die Muswiese – das Aushängeschild der Gemeinde Rot am See – öffnet auch dieses Jahr ihre Pforten im Teilort Musdorf. Der traditionsreiche Markt, der auf eine über 590-jährige Geschichte zurückblicken kann, ist der größte Krämer- und Jahrmarkt in ganz Hohenlohe. Mit ihrer einzigartigen ­Mischung aus gelebtem Brauchtum und modernem Flair zieht die Muswiese Jahr für Jahr zehntausende Besucher an. Rund 260 Marktstände sowie etwa 200 Aussteller in der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung bieten ein vielfältiges Angebot – hier ist für jeden etwas dabei. Im ­kleinen aber feinen Schaustellerbereich ist neben Boxauto, Kinderkarussell und Losbude erstmals das Laufgeschäft »Happy Hour« dabei. Natürlich dürfen auch die regionalen kulinarischen Spezialitäten nicht fehlen: Die Bauern aus dem Weiler Musdorf, die traditionell das Schankrecht innehaben, ­verwöhnen ihre Gäste mit Speisen aus eigener Schlachtung. Die Muswiese wird in der Region nicht umsonst als »fünfte Jahreszeit« bezeichnet. Das Rahmenprogramm ist reichhaltig und abwechslungsreich: Muswiesenlauf, der traditionelle Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe, ein Festgottesdienst, der Luftballonwettbewerb, die Jungviehprämierung, die Mittelstandskundgebung, der Historische Metzgertanz sowie ein ­Brillantfeuerwerk sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Am Donnerstag, den 16. Oktober, findet der Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen im Vergnügungspark und bei den Festwirten statt. Der Montag bleibt traditionell Ruhetag.

Sa. 11. bis Do. 16. Oktober, Muswiese, Rot am See-Musdorf, www.muswiese.com