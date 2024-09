Die Muswiese verbindet vom 12. bis 17. Oktober ganz Hohenlohe

Vom 12. bis 17. Oktober strömen wieder viele tausend Menschen, aus allen Himmelsrichtungen gen Musdorf, denn dort lädt die Muswiese zum Verweilen ein.

Das Thema zur Muswiese lautet dieses Jahr »50 Jahre Gesamtgemeinde Rot am See«. Reubach und Hausen am Bach waren 1972 die Ersten, 1973 folgte Brettheim und 1974 Beimbach: Die vier Gemeinden haben ihre Selbständigkeit aufgegeben und sich von Rot am See »eingemeinden« lassen. In den vergangenen fünf Jahrzehnten sind die fünf ­Gemeinden zu einer starken Gesamtgemeinde zusammengewachsen. Und das Schöne dabei ist, dass sich gerade auch mit unserer Muswiese alle Bürgerinnen und Bürger identifizieren können.

Zur Muswiese geht man am besten alle fünf Tage. Und die braucht man auch, denn zum einen trifft man viele Bekannte, Freunde und Verwandte und zum anderen benötigt man die Zeit auch um die rund 260 Marktstände zu erkunden. Bei der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung erwarten dann nochmals 120 Aussteller die Gäste. Das Fest startet am Samstag mit Händler- und Ausstellergottesdienst, Muswiesenlauf, Muswiesenderby und Fassanstich. Nach dem Festgottesdienst eröffnet Bürgermeister Dr. Kampe die Muswiese offiziell im Gewerbezelt. Neben dem Luftballonwettbewerb für die Jüngsten erwartet die Besucher wieder ein reichhaltiges Warenangebot. Hervorzuheben ist auch die Leistungsschau im Zelt der BDS-Wirtschaftsmesse. Organisiert vom örtlichen Bund der Selbständigen, zeigen rund 60 Aussteller wieder Nützliches rund ums Bauen, Wohnen, Haus und Garten. Natürlich ist auf so einem Fest und im speziellen auf der Muswiese bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Für die Unterhaltung der Besucher ist nicht zuletzt der Schaustellerbereich verantwortlich: In diesem Jahr dreht wieder ein Riesenrad seine Runden und im nagelneuen Fahrgeschäft »Mythos« geht es dann schon rasanter zu. Mit Autoscooter, 7 D-Kino, Baby Flug, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Schießwagen, Büchsenwerfen, Pfeilwurf und der Warenausspielungsverlosung »Hans im Glück«, dürfte für Jeden, ob Groß oder Klein etwas dabei sein. Wie immer gilt: Montag ist Ruhetag!

Der Dienstag beginnt mit der traditionellen Jungviehprämierung und in den Wirtschaftshallen kann man sich mit Kutteln stärken. Um 18 Uhr beginnt die Mittelstandskundgebung mit dem stellv. Ministerpräsidenten und Staatsminister Hubert Aiwanger, in der Festhalle Hahn, statt. Am Mittwoch findet der »Historische Metzgertanz« um 19.45 Uhr auf dem Reitplatz statt. Der Donnerstag gilt als günstiger Einkaufstag und um 20 Uhr läutet das Brillantfeuerwerk das Ende der Muswiese ein. Dann heißt es wieder: »Nach der Muswiese ist vor der Muswiese« und im nächsten Jahr findet die Muswiese dann vom 11. bis 16. Oktober 2025 statt.

Muswiese

Sa. 12. bis Do. 17. Oktober, Musdorf, Rot am See

www.muswiese.com