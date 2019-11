Nikolaus-Fahrradtour in Schwäbisch Hall

Inzwischen sind die radelnden Nikoläuse eine kleine Institution in Schwäbisch Hall und Umgebung, sie möchten für den Förderverein „Beuteltigerstark“ der DIAK-Kinderklinik spenden. Was am Anfang als Spaßaktion gedacht war entwickelte sich in den letzten 9 Jahren zu einer festen Veranstaltung. Aus einer kleinen Gruppe sind mittlerweile rund 40 Mitstreiter entstanden, die sich als Nikoläuse auf eine rund 35 km lange Spendentour begeben. Unter dem Motto „Net schwätza – macha“ kommt jeder Cent als Spende an. Die Nikoläuse haben keinerlei Verwaltungskosten und machen die Geschichte aus Freude am Helfen und natürlich, weil sie auch Spaß am Radeln haben.

Das Highlight ist das Einfahren mit den geschmückten Fahrrädern auf den Haller Weihnachtsmarkt. Ihnen ist es eine Freude, die leuchtenden Augen der Kinder und Eltern zu sehen. Auf der Tour durch Schwäbisch Hall bis nach Sulzdorf und zurück verschenken sie an »artige« Kinder sogar Nikolaustüten. Ein kurzer Stopp in einem Alters- / Pflegeheim ist auch immer drin. Bereits vor der Tour und natürlich während der Tour verkaufen sie ihre Motto-Bänder »Net schwätze – macha«.

Die Nikolaustour startet am 07. Dezember 2019 um 11:30 Uhr am Hotel Sonneneck Gottwollshausen. Ca. 19 Uhr Einfahrt der Nikoläuse auf den Haller Weihnachtsmarkt. Der gesamte Spendenerlös geht zugunsten des Fördervereins »beuteltigerstark«.

Mehr Info´s unter www.beuteltigerstark.de