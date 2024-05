Die Schönheit Indiens auf der Theresienwiese entdecken

Heilbronn feiert vom 7. bis zum 9. Juni die Vielfalt und Schönheit der indischen und sri lankisch – tamilischen Kultur auf der Theresienwiese. Zum Festivalauftakt am Freitag wird es ein buntes Kulturprogramme mit Tänzen und Shows von lokalen indischen und sri-lankisch-tamilischen Bewohner und Tanzschulen aus der Region geben. Musikalisch sorgen Freitag DJ Kajan Entertainment und am Samstag Live Musik von Agni Band für ausgelassene Stimmung. Am Sonntag gibt es viel zu entdecken. Neben einer Vielzahl von Essensständen mit über 50 verschiedenen sri-lankischen und indischen Gerichten, können die Besucher auch indische Kleidungsstücke und original asiatische Lebensmittel entdecken. Informationsstände klären über regionale Besonderheiten auf und ein großes Actionsprogramm mit Autoscooter, Karussell, Babyflug und Entenfangen, sorgt für viel Spaß. Organisator der Veranstaltung ist der Hindu Kultur-und Bildungszentrum e.V..

Indien und Heilbronn Festival, Fr. 7. bis So. 9. Juni, Fr. 16 bis 23 Uhr, Sa. 10 bis 23 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn, alle Infos: hkb-verein.de