Dinkelsbühl lädt zur Langen Einkaufsnacht, 06.12.25

Am 6. Dezember öffnen die Geschäfte in Dinkelsbühl ihre Türen bis 21 Uhr für ein stimmungsvolles Late-Night-Shopping-Erlebnis. Der Einzelhandel hat an diesem Tag nicht nur länger geöffnet, sondern überrascht auch mit besonderen Angeboten und attraktiven Aktionen, die das vorweihnachtliche Einkaufen zu einem Vergnügen machen. Parallel dazu verlängert der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt die Öffnungszeit bis 21 Uhr und lädt zum entspannten Besuch bei Glühwein und Lichterglanz ein. Für leuchtende Kinderaugen sorgt der Nikolaus höchstpersönlich. Er wird an diesem Abend unterwegs sein und Süßigkeiten an die kleinen Gäste verteilen. Ein weiteres Highlight an diesem Tag ist der Besuch des Drachen Spekulatius. Er wird ebenfalls durch die Gassen ziehen. Große und kleine Fans haben die Gelegenheit, den freundlichen Drachen zu treffen und ein unvergessliches Erinnerungsfoto mit ihm zu machen.

Sa. 6. Dezember, Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, Dinkelsbühl, www.citymarketing-dinkelsbuehl.de