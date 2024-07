Dinkelsbühl leuchtet am 24. August

Am 24. August 2024 wird die Altstadt von Dinkelsbühl in ein strahlendes Lichtermeer verwandelt. »Dinkelsbühl leuchtet« verspricht Musik, gute Laune und magischer Momente für alle Besucher! ­Gäste wie Einheimische erwartet eine warme Sommernacht in der bezaubernd orange erleuchteten Altstadt, begleitet von einer festlichen ­Atmosphäre. Von den Nachmitagsstunden bis tief in die Nacht ­hinein sorgt ein abwechslungsreiches Programm für Unterhaltung.

Verschiedene Bühnen in der Stadt bieten Livemusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen – hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Am Weinmarkt wird eine Bar mit DJ und ausgelassener Partymusik für richtige Feierlaune sorgen. Die ­Gastronomiebetriebe des Citymarketing bieten mit zusätzlicher Bestuhlung viele Plätze für ihre Gäste. Darüber hinaus werden Grillwagen und andere kulinarische Stände aufgestellt, die von leckeren Bubble-Waffeln über selbst gebrannte Süßwaren bis hin zu Schokofrüchten alles bieten, was das Herz begehrt. Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt. Zaubershows und Ballonbasteln lassen Kinderherzen höherschlagen. Am späteren Abend begeistert eine atemberaubende Feuershow sowohl die kleinen als auch die großen Besucher. Viele Geschäfte haben an diesem besonderen Tag bis 20 Uhr geöffnet, sodass man nach Herzenslust shoppen und bummeln kann. Alle Bühnen-standorte sowie das genaue Programm findet man ab Anfang August in den Mitgliedsbetrieben und natürlich auch auf der Website des Citymarketing Dinkelsbühl e.V. »Dinkelsbühl leuchtet« steht für Geselligkeit, erstklassige Musik und Spaß für die ganze Familie in der romantischen und besonders beleuchteten Dinkelsbühler Altstadt. Die Mitgliedsbetriebe des Citymarketing und die beteiligten Gastronomiebetriebe freuen sich schon jetzt darauf, zu diesem wunderschönen Abend einzuladen

Dinkelsbühl leuchtet

Sa. 24. August, Dinkelsbühl

www.citymarketing-dinkelsbuehl.de