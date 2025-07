Dinkelsbühl leuchtet, 30.08.25

Die historische Altstadt von Dinkelsbühl erstrahlt am Samstag, den 30. August, wieder in warmem Licht und verbreitet festliche Stimmung. »Dinkelsbühl leuchtet« verspricht erneut ein ­unvergessliches Erlebnis voller Musik, Genuss und zauberhafter Momente für die ganze Familie. Die Veranstaltung lädt dazu ein, eine laue Sommernacht in der wunderschönen Dinkelsbühler Altstadt zu genießen. Von den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht hinein erwartet die Gäste ein vielseitiges ­Programm. Auf mehreren Bühnen in der Altstadt sorgen Live-Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen für ­beste musikalische Unterhaltung. Am Weinmarkt und Schweinemarkt garantieren DJs mit ausgelassener Partymusik eine mitreißende Atmosphäre, die zum Tanzen und Feiern einlädt.

Die Gastronomiebetriebe des Citymarketings ­Dinkelsbühl erweitern ihre Sitzplatzkapazitäten, um den Gästen optimalen Komfort zu bieten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Grillwagen und Stände, die eine breite Palette an Köstlichkeiten bereithalten – von süßen Bubble-Waffeln und gebrannten Mandeln bis hin zu herzhaften Speisen. Auch für die jüngsten Besucher ist ­gesorgt: Aufregende Glitzer Tattoos lassen kleine Augen strahlen und funkelnde Leuchtartikel sorgen für extra Magie! »Dinkelsbühl leuchtet« steht für Geselligkeit, professionelle musikalische Darbietungen und unbeschwerten Familienspaß vor der malerischen Kulisse der Dinkelsbühler Altstadt. Die detaillierten Programmabläufe und alle ­Bühnenstandorte sind ab Anfang August in den teilnehmenden ­Mitgliedsbetrieben sowie auf der Website des Citymarketings Dinkelsbühl e.V. verfügbar. Die ­Mitgliedsbetriebe des Citymarketings und alle ­beteiligten Gastronomen freuen sich darauf, ­diesen besonderen Abend gemeinsam mit den Gästen zu verbringen.

Als perfektes Warm-up für »Dinkelsbühl leuchtet« laden die Gastronomiebetriebe am Weinmarkt bereits am Freitag, den 29. August 2025 zu einem zünftigen Dämmerschoppen am Weinmarkt ein. Bei stimmungsvoller Blasmusik und erfrischenden Getränken können Gäste den Arbeitsalltag hinter sich lassen und sich entspannt auf den folgenden Samstag und »Dinkelsbühl leuchtet« einstimmen. Der Dämmerschoppen ist die ideale Gelegenheit, Freunde und Nachbarn zu treffen und gemeinsam und zünftig in das Wochenende zu starten. Da heißt es: Vorbeikommen und dabei sein.

Dinkelsbühl leuchtet, Sa. 30. August, Dinkelsbühl, www.citymarketing-dinkelsbuehl.de