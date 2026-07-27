Dinkelsbühl leuchtet mit großem Altstadtfest, 29.08.26

Abwechslungsreiches Programm, mitreißende Live-Musik und kulinarische Vielfalt vor einer der schönsten Kulissen Deutschlands – am Samstag, den 29. August, heißt es wieder »Dinkelsbühl leuchtet«. Einheimische wie Gäste sind herzlich dazu ­eingeladen, ein unbeschwertes und geselliges Fest in der Dinkelsbühler Altstadt zu genießen. Von den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht hinein wird Besuchern jeden Alters ein volles Programm geboten, das den perfekten Rahmen für einen ­unterhaltsamen Abend mit Freunden und Familie bietet. Die Altstadt wird an diesem Tag zur großen Open-Air-Bühne. Auf mehreren Plätzen sorgen Live-Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen für die passende akustische Kulisse. Ob Rock, Pop, ­Partysound oder gemütliche Unpluggedklänge – hier kommt jeder Musikfan auf seine Kosten. Am Weinmarkt übernimmt ein DJ das Mischpult erfreut das Publikum mit ausgelassener Partymusik unter ­freiem Himmel.

Die Mitgliedsbetriebe des Citymarketings Dinkelsbühl erweitern ihre Außenbereiche und Sitzplatzkapazitäten, um den Gästen optimalen Komfort beim Schlemmen und Verweilen zu bieten. Auch über Verkaufswagen und Stände auf den Straßen werden herzhafte Grillspezialitäten und deftige Schmankerl sowie süße Highlights wie trendige Bubble-Waffeln und frisch gebrannte Mandeln angeboten. Eine große Auswahl an kühlen Getränken und Cocktails rundet das Ganze ab. Auch für die kleinen Gäste ist einiges geboten. Sie können zum Beispiel mit Marisa im Kreativstudio »Ideenreich« basteln, sich ein tolles Glitzertattoo zaubern lassen oder auch eine Runde auf dem Karussell drehen. Wenn das Wetter es zulässt, sorgt am Abend eine beeindruckende Lichtshow für staunende Augen und ein echtes Erlebnis-Extra. Der detaillierte Programmablauf mit allen Band-Spielzeiten und den genauen Bühnenstandorten ist ab Anfang August in den Mitgliedsbetrieben des Citymarketings sowie online auf der Website des Citymarketings Dinkelsbühl e.V. abrufbar.

Die Gastronomen, Händler und alle Beteiligten des Citymarketings freuen sich darauf, gemeinsam mit den Besuchern ein lebendiges, fröhliches und unvergessliches Fest mitten in Dinkelsbühl zu feiern. Natürlich ist wie immer der Eintritt frei. Änderungen sind vorbehalten.

Programm

Bühne am Altrathausplatz: Partysound, Playne – Die Partyband, Led Licht Show, Karussell, Grill und Getränke der Kinderzeche

DJ am Weinmarkt: Partysound mit DJ und Bar, Grill und Getränke der Gastronomen und Café

Bühne am Münster: Halifax Band, Tape Jam, Led Licht Show, Cocktailbar der Sportfreunde, Altfränkische Zuckerbäckerei

Seringer Straße: Maurice Italien & mehr, Cocktailbar Sementinha e.V., Glitzertattoos, Bubble Waffle

Schweinemarkt: Live Musik mit Riemen und Keule, Biergarten, Restaurant- und Terrassenbetrieb

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