Dinkelsbühls Altstadt leuchtet

Gute-Laune-Musik, eine laue Sommernacht, ausgelassene Stimmung und Menschen, die man gerne um sich haben mag –das alles gibt es am 26. August. An diesem letzten Samstag im August heißt es nun schon zum 15. Mal »Dinkelsbühl leuchtet«.

Bei traumhaftem Ambiente und einer wunderschön orange beleuchteten Altstadt lädt Dinkelsbühl den ganzen Tag zum Verweilen und Genießen ein. Die Gastronomiebetriebe des Citymarketing halten mit zusätzlicher Bestuhlung viele Plätze für ihre Gäste bereit und viele Geschäfte haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet.

Für die richtige Stimmung sorgen auf verschiedenen Bühnen Musikdarbietungen vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein. Hier gibt es Livemusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen, bei denen mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist. Die »Party Zone« am Weinmarkt überzeugt auch in diesem Jahr mit grandiosen Bars sowie toller DJ-Musik. Für den kleinen oder großen Hunger werden zusätzlich zum regulären Gastronomiebetrieb Grillwagen und ähnliches zur Bewirtung aufgestellt. Natürlich dürfen auch leckere Bubble-Waffeln sowie selbst gebrannte Süßwaren und Schokofrüchte nicht fehlen. Die kleinen Gäste können unter anderem mit der Bimmelbahn ihre Runden drehen und sich von einer Zaubershow sowie Ballonbasteln begeistern lassen. Alle Bühnenstandorte sowie das genaue Programm gibt es ab Anfang August in allen Mitgliedsbetrieben zum Mitnehmen und natürlich auch auf der Seite des Citymarketing Dinkelsbühl e.V. zum Nachlesen. »Dinkelsbühl leuchtet«, das ist Geselligkeit, Musik der Extraklasse und Spaß für Groß und Klein in der romantischen und besonders beleuchteten Dinkelsbühler Altstadt. Die Mitgliedsbetriebe des Citymarketing und die beteiligten Gastronomiebetriebe freuen sich schon jetzt auf einen wunderschönen Abend.

Ein weiteres Highlight des Dinkelsbühler Terminkalenders ist das IFGS-Jungschmiedetreffen vom 1. bis zum 5. August im Spitalhof. Es wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem IFGS (Internationaler Fachverband gestaltender Schmiede), der Stadtverwaltung Dinkelsbühl sowie dem Citymarketing Dinkelsbühl e.V. ausgerichtet. Während der ersten Ferienwoche wird im Spitalhof ein vollständiger Schmiedeplatz eingerichtet und die gesamte Woche über fleißig geschmiedet. Die Teilnehmer/innen, allesamt hochmotivierte Jungschmiede, gestalten in dieser Woche ein Werkstück mit direktem Bezug zu Dinkelsbühl. Dabei freuen sie sich auf zahlreiche Zuschauer/ innen, die sie bei Ihrer Arbeit anspornen und beobachten dürfen. Für Kinder gibt es ein besonderes Highlight, denn sie haben in dieser Zeit die Gelegenheit, selbst einmal das Schmiedehandwerk auszuprobieren. Besonders spannend ist auch die Schatztruhe der Schmiede. Wer das Schloss öffnen kann, darf einen Blick ins Innere der Truhe wagen. Der Jungschmiedeverband möchte mit diesem Treffen, welches übrigens in diesem Jahr schon zum vierten Mal ausgetragen wird, Werbung für sein Handwerk machen und Nachwuchs gewinnen.

Dinkelsbühl leuchtet

Sa. 26. August, Altstadt, Dinkelsbühl

IFGS-Jungschmiedetreffen, Di. 1. bis Sa. 5. August

Spitalhof, Dinkelsbühl

www.citymarketing-dinkelsbuehl.de