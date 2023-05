DLRG Fest am Breitenauer See

Der DLRG-Bezirk Heilbronn lädt anlässlich der beginnenden Rettungswachsaison herzlich zu einem gemeinsamen Tag an und in der neu renovierten Rettungswachstation am Ufer des Breitenauer Sees ein. Die Rettungsschwimmer aus dem DLRG-Bezirk Heilbronn und aus ganz Baden-Württemberg freuen sich, ihren Dienst an dem nun endlich für Badegäste wieder zugänglichen See verrichten zu können. So wurde die Rettungswachstation neu renoviert und durch einen Container erweitert. Aus diesem Grund möchte die DLRG gerne ihre neue Rettungswachstation und sich selbst mit ihrer ganzen Aufgabenvielfalt der Öffentlichkeit vorstellen. Im Rahmen eines »Tags der offenen Tür« wird die Station feierlich eröffnet, dazu gibt es Vorführungen und Ausstellungen der DLRG-Ortsgruppen sowie ein Kinderprogramm. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

So. 14. Mai, 10:30 bis 17 Uhr, Breitenauer See

bez-heilbronn.dlrg.de