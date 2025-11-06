Drei Tage lang „Neckarsulmer Adventszauber“ in der Innenstadt (28. bis 30.11.25)

Mit dem „Neckarsulmer Adventszauber“ gestaltet die Stadt Neckarsulm in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und besinnlichen Start in die Vorweihnachtszeit. Das Citymanagement veranstaltet den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende an drei Tagen. Beginn ist bereits am Freitag. Weihnachtsdorf und Kunsthandwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Kunst und Kulinarisches wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Zu erleben ist der Neckarsulmer Adventszauber in der Innenstadt am Freitag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 29. November, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 30. November, von 12 bis 19 Uhr.

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Offizielle Eröffnung: Der Neckarsulmer Adventszauber wird auf der Marktplatzbühne am Freitag um 18.00 Uhr von Oberbürgermeister Steffen Hertwig offiziell eröffnet.

Weihnachtsmarkt-Flair: Das Herzstück des Events bildet das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz und in der Marktstraße. Dort präsentieren lokale Vereine, Organisationen, Privatanbieter und Kunsthandwerker ihre weihnachtlichen Kreationen.

Kunsthandwerkermarkt im Rathausfoyer: Im Rathausfoyer haben Besucher die Möglichkeit, einzigartige Geschenkartikel von Kunsthandwerkern zu erwerben, darunter Holzdekorationen, Adventskränze, handgefertigte Schreibgeräte und vieles mehr.

Traditionelles Handwerk aus Zschopau: Die Familie Biermann aus der Partnerstadt Zschopau präsentiert traditionelles Erzgebirgshandwerk, darunter kunstvolle Schnitzereien und andere Besonderheiten.

Kinderprogramm: Ein besonderes Highlight für die jüngsten Besucher ist die Fotoaktion mit dem Weihnachtsmann in der Weihnachtshütte am großen Weihnachtsbaum. Dazu gibt es Bastel- und Schminkangebote sowie ein Kinderkarussell in der Marktstraße.

Musikalisches Rahmenprogramm: Auf der Marktplatzbühne wird über das Wochenende ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Dazu gehören Auftritte von lokalen Musikgruppen, Chören und Künstlern.

Kulinarische Genüsse im Weihnachtsdorf: Das Weihnachtsdorf lockt nicht nur zum Bummeln, sondern auch zum Genießen. Kulinarische regionale Köstlichkeiten von der klassischen Bratwurst über ein herzhaftes Gulasch bis zu süßen werden von Neckarsulmer Vereinen, Gastronomen und Caterern angeboten.

Weihnachtsbeleuchtung: In diesem Jahr wird der Adventszauber wieder von der stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtung erhellt, die dem Event eine besondere und gemütliche Atmosphäre verleiht.

Anreise und Parkmöglichkeiten: Der Neckarsulmer Adventszauber ist mit den Neckarsulmer Stadtbuslinien bequem und sicher zu erreichen. Wer sein Auto nicht stehen lassen möchte, findet in den städtischen Tiefgaragen und im Parkhaus Ballei (ausreichend Parkmöglichkeiten. Die Parkgebührenpflicht gilt am Samstag bis 18 Uhr, danach ist das Parken kostenfrei. Am Sonntag kann auf allen gekennzeichneten öffentlichen Stellplätzen kostenfrei geparkt werden.