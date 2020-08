Am ersten Septemberwochenende gibt es an zwei Standorten ein vielfältiges Angebot an Musik und Unterhaltung. Ein Pop-Up Biergarten mit Livemusik auf dem Festgelände in der Au und ein Open-Air Kino mit Filmen und klassischen Konzertmitschnitten sollen für etwas Abwechslung in diesen besonderen Zeiten sorgen.

Der Eintritt für die von der Stadt Eberbach organisierte Veranstaltung ist dank der Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei kostenlos. Da es für beide Veranstaltungsorte aber eine Höchstteilnehmerzahl gibt, ist ein Ticket im Vorfeld unter www.eberbach.de zu buchen. Ebenfalls gibt es Eintrittskarten bei der Tourist-Info der Stadt Eberbach. Die Tickets müssen am Veranstaltungstag ausgedruckt und vollständig ausgefüllt mitgebracht werden.

Der Dr.-Weiß Schulhof lädt zum Kinofeeling unter freiem Himmel ein. Um 13:00 und um 16:30 Uhr wird Freitag bis Sonntag je ein Film gezeigt. Bei den 19:30 Uhr Vorstellungen kommen die Klassikliebhaber auf Ihre Kosten. Verschieden Konzertmitschnitte des SWR Symphonieorchesters werden zu hören sein.

Beim Pop-Up Biergarten mit Livemusik verwandelt sich der Festplatz in der Au für drei Tage in ein kleines Festivalgelände mit Bewirtung. Ab jeweils 19 Uhr spielen angesagte Bands auf der Eberbacher Sommer Bühne. Ausreichend kühle Getränke und ein kleines Speiseangebot werden die Abende, bei hoffentlich gutem Wetter, zu einem abwechslungsreichen Erlebnis machen.

Eberbacher Sommer 2020

Fr. 4. bis So. 6. September

Festplatz in der Au, 69412 Eberbach

Dr. Weiss-Grundschule, Weidenstraße 1, 69412 Eberbach

www.eberbach.de