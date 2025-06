Ein Fest für alle Sinne: Bietigheimer Wunderland, 04. und 05.07.25

Beim Wunderland fliegen am 4. und 5. Juli bunte Seifenblasen durch die Fußgängerzone und Stelzenkünstler mischen sich unter das Publikum, die gemeinsam mit zahlreichen Musikern verschiedenster Herkunft und Genres die Bietigheimer Altstadt in eine große, farbenfrohe Bühne verwandeln. An zwei Tagen wird auf Bühnen im Schlosshof, auf dem Marktplatz, am Fräuleinsbrunnen und auf der Kronenplatzbühne ein buntes Programm für alle geboten. Von Jazz, Blues und Irish Folk über traditionelle bretonische Musik, Bluegrass Songs bis zu Pop ist musikalisch einiges geboten. Das Theater Lindenhof gastiert im Schulhof der Hillerschule. Die gesamte Familie lädt der Kölner Spielecircus mit Spielstationen und Mitmach-Aktionen auf die Enzwiesen ein. Die Gastronomen der Innenstadt verwöhnen die Besucher mit Getränken und Leckereien und sorgen so für ein Fest für alle Sinne.

Bietigheimer Wunderland, Fr. 4. & Sa. 5. Juli, Innenstadt, Bietigheim, alle Infos: www.bietigheim-bissingen.de