Eine Sommernacht auf Schloss Weikersheim, 04.07.26

In diesem Jahr lädt der Hohenloher Kultursommer zu einem Sommernachtsfest ein, das an die Anfänge des Musikfestes Weikersheim erinnert. Das traditionsreiche Musikfest wird in diesem Jahr als Flanierkonzert neu inszeniert. Besucherinnen und Besucher können durch Schloss und Schlossgarten wandeln und an verschiedenen Spielorten musikalische Entdeckungen machen. Mit dabei sind unter anderem das Athos Ensemble, der Gitarrenvirtuose Vicente Patíz sowie Thomas Roth und Joe Doll mit ihrer außergewöhnlichen Kombination aus mittelalterlicher Fidel und Marimba. Kunstvolle Fassadenilluminationen und die einzigartige Kulisse des Schlosses schaffen ein Fest für alle Sinne. So ist es möglich, sich das eigene Kulturerlebnis zu gestalten.

Sa. 4. Juli, 17 Uhr, Schloss Weikersheim, hohenloher-kultursommer.de