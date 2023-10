Eisvergnügen und Winterspaß im Schlosshof: Radio Ton Winterzauber in Bad Mergentheim

Im Hof des Residenzschlosses sorgt in diesem Jahr der »Radio Ton Winterzauber Bad Mergentheim« für begeisternde Momente. Im Zentrum des Geschehens steht die große Eisbahn für Winterspaß, Sport und Spiel – und drum herum gibt es vom 10. November bis 7. Januar so viele weitere Angebote wie noch nie. »Wir haben nach der großartigen Resonanz der Vorjahre viel investiert, um den Winterzauber weiter aufzuwerten und zu verbessern«, sagt Veranstalter Rudi Bauer. So wird es zur Eisbahn aus echtem Eis und dem bekannten Ensemble aus urigen Hütten nun auch eine eigenständige und überdachte Eisstockbahn geben. Direkt daneben lädt die neue »Stock-Hütt‘n« die Spielerinnen und Spieler mit bequemen Sitzplätzen zum Verweilen ein. Auch abseits der neuen Attraktion gibt es mehr überdachte Sitzplätze. Unter anderem werden drei Baumhäuser mit Sitzplätzen und Tischen für Gruppen von bis zu zwölf Personen aufgestellt. Wer (bei freiem Eintritt) die Genussmeile im Hüttendorf besucht, entdeckt neue gastronomische Angebote. So locken nicht nur Klassiker wie der Winzerglühwein und die Leckereien des Tauber-Grills, sondern auch rheinische Reibekuchen, Churros oder Crêpes. Dazu gibt es eine Kartoffelchips-Manufaktur und auch »Mandelkönig« Stefan Traber ist mit dabei. Die kulinarische Vielfalt umfasst auch vegetarische und vegane Speisen. Damit nicht genug ist der »Winterzauber« auch Schauplatz von mitreißenden Veranstaltungen. Immer donnerstags steht ab 17 Uhr »80er Afterwork« auf dem Programm – und freitags gibt es wechselnde Veranstaltungsformate mit Live-DJ. Bei den Tarifen für die Nutzung von Eisbahn und Eisstockbahn setzt künftig der Mittwoch als »Familientag« ein Zeichen mit Vergünstigungen. wol

Fr. 10. November bis So. 7. Januar, täglich von 11 bis 22 Uhr (sonntags bis 21 Uhr, Dienstag: Ruhetag), Hof des Residenzschlosses Bad Mergentheim, www.winterzauber-mgh.com