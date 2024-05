Ellhofen lädt ein: Tag der offenen Tür 2024

»2024 geben wir wieder alles« – unter diesem Motto laden Ellhofener Unternehmen zum gemeinsamen Tag der offenen Tür. Nicht nur die Kunden, sondern auch befreundete Betriebe wurden eingeladen, damit es an den 9 Standorten insgesamt mehr zu sehen gibt, als man für möglich hält.

Standort 1: Am Autobahnkreuz 2+2a

Funk-Oase Communications AG | TED-Events GmbH | Scholl bad & heizung | Fliesen Hübsch

Die FUNK-OASE informiert zum Glaserfaserausbau. Es gibt Samsung und Google Sonderaktionen und für Kids Kinderbasteln mit Maren. Fürs leibliche Wohl steht ein Foodtruck bereit und Sie können bei TED-Events durch die Elektrofahrzeug-Ausstellung schlendern oder eine Probefahrt machen.

Bei Scholl bad & heizung ist die Ausstellung geöffnet. Der Schwerpunkt liegt bei Badsanierungen und klimafreundlichen Heizungen. Termintreue und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich und Sie bekommen alles aus einer Hand. Haben Sie wenig Zeit? Hier bekommen Sie Ihr Bad-Schnellangebot. Sehen Sie aktuelle Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien mit unserem Wärmepumpen-Truck. Lassen Sie sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen!

Der dena-Effizienzexperte Markus Wurm von der EB-Agentur, erläutert, was Sie als Hauseigentümer wegen des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beim Heizungsaustausch beachten müssen und wie Sie Fördermittel bis zu 70% bekommen können. Herr Wurm wird dazu um 15 Uhr einen Vortrag halten.

An diesem Standort finden Sie auch die Fa. Fliesen Hübsch, die Ihnen zeigt, was bei Fliesen „state oft the art“ ist.

Das Team vom EMS ACTIVE point informiert über die EMS (Elektro-Muskel-Stimulation) im medizinisch-therapeutischen, sowie im Bereich der Fitness. Die Inhaber stehen für ein persönliches Gespräch parat. Es erwarten Sie Einblicke in die Räumlichkeiten, in das EMS-Training, als auch Vorträge um 13:00, 15:00 & 16:30 Uhr, ein kostenloser Vitalcheck, Ponyreiten für Kinder bis ca. 7 Jahre und vieles mehr. Die Praxis Berg Therapie & Fitness ist Kooperationspartner und informiert über Therapieangebote, wie muskuläre Dysbalancen, myofasziales Schmerzsyndrom, Triggerpunkte und Schmerzverlauf, sowie den daraus resultierenden körperlichen Einschränkungen und den möglichen Therapieansätzen. Vorträge dazu finden um 13:15, 14:45 und 16:15 Uhr statt. Der Praxisinhaber Karl Berg steht für Gespräche und weitere Beratung zur Verfügung.

Standort 2: Brücklesäckerstr. 14

ISO-FENSTER GmbH

Bei Fa. ISO-FENSTER ist die Fenster und Türen Ausstellung geöffnet und Sie werden zusätzlich beraten zum Thema Einbruchschutz an diversen Elementbeispielen. Für Kinder gibt es eine tolle Hüpfburg und für das leibliche Wohl steht ein Foodtruck mit Hähnchen und Currywurst parat. Sie bekommen neben attraktiven Werbegeschenken auch energetische Informationen zu allen Fenster- und Türprodukten.

Standort 3 / 4 / 5: Abtsäckerstr. 22 + 11 + 18 + 9 + 7

Reifen Richter | enjoy fitness club | Radfalk | Hartmann WOHNfühlen| Jung Garten-Landschafts-Bau | Güldene Krone

Bei Reifen Richter finden Sie neben Informationen rund um Reifen und Felgen viel Livemusik von Marcel & Marc und genießen Spanferkel oder Lamm vom Grill.

Beim enjoy fitness club erwartet Sie ein kostenloses Probetraining, eine kostenlose InBody Messung (ca. 15 Min.), eine kostenlose mescan Messung (ca. 15 Min.). Beides kann normalerweise als Fitnesscheck bei der Krankenkasse eingereicht werden (Bonusheft). Mehr Infos zu InBody & mescan finden Sie auf www.studio-enjoy.de. Bitte melden Sie sich vorab zu den Aktionen an!

Bei Radfalk Radsport finden Sie Fahrräder der Marke CAMPUS, kompromisslose Qualität - handgefertigt in Deutschland.

Bei Hartmann WOHNfühlen erwartet Sie kreatives Show-Cooking und Gerätevorführung mit Firma Novy. Sie bekommen persönliche Beratung rund um das Schlafsystem Relax 2000 und für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg zum Austoben.

Bei der Roland Jung GmbH erhalten Sie umfassende Beratung rund um Ihren Garten und können sich über Erleichterungen wie Mähroboter, Bewässerungssysteme und pflegeleichte Pflanzungen informieren.

Passend zum Thema Kräutergarten stellt Monja Imhof die Kräutercremes von JUST vor. Diese bieten Ihnen und Ihrer Familie die geballte Kraft der Kräuter für nahezu alle Lebenslagen. Probieren Sie es aus und erleben Sie die Pflanzenpower!

Hier finden Sie auch die Güldene Krone, die Sie wie immer mit leckeren Speisen und Getränken versorgen wird.

Standort 6: Edekastrasse 4

EDEKA Ueltzhöfer | Hussein Bad & Heizung

Bei Edeka Ueltzhöfer gibt es ein tolles Programm für Jung und Alt mit leckerem Essen und Trinken. Die Feuerwehr ist mit Feuerwehrautos vor Ort und grillt für die Gäste. Musik gibt es vom Musikverein Ellhofen und vom Chor „Voiceful“. Der TSV Ellhofen sorgt für Spiel und Spaß.

Vor dem Markt berät Hussein Bad & Heizung, sowie Firma ASK in Verbindung mit der Firma Viessmann über die Themen: GeoCollect - Heizen mit im Erdboden gespeicherter Energie. Pellets / Gas / Holzheizungen oder doch Luftwärmepumpe? Welche Heizungsanlage passt, zu mir? Wie funktioniert die Schornsteinsanierung? Wie komme ich zu meinem neuen Traumbadezimmer? Es gibt Informationen zur Trinkwasser-Hygiene. Für die Kleinen gibt es Kinderschminken, Torwandschießen, Steine bemalen, leckere Waffeln & Slush Eis. Für alle ein tolles Gewinnspiel mit Preisen bis zu 2.500,00 €.

Standort 7: Schillerstr. 34

Architekturbüro S-Projekt | Bauunternehmung Roland Schwarz GmbH & Co. KG

Architekturbüro S-Projekt und Roland Schwarz GmbH & Co. KG laden Sie ein mit dem Mini-Bagger ihr Glück zu versuchen! Jeder ab 8 Jahren darf selbst im Bagger sitzen und die Joy-Sticks bedienen. Genießen Sie einen leckeren Cocktail von der „RomoCoba-Cocktailbar“ oder informieren Sie sich im Architekturbüro über moderne 3D-Planung, bei der Sie von Anfang an eine Vorstellung bekommen, wie ein Gebäude später aussehen wird.

Standort 8: Hintere Str. 7

Friseurmarkt Feghelm | Friseur Salon Styles & more

Hier dreht sich alles um Ihre Haare. Beim Friseurmarkt Feghelm können Sie alles bekommen, was Sie auch aus dem Salon kennen. Selbstverständlich wird hier auch der einzelne Endkunde bedient. Neben Kinder-Schminken für die kleinen Besucher gibt es leckere Waffeln und erfrischende Getränke.

Der Friseur Salon styles & more zeigt professionelles Hairstyling.

Standort 9: Raiffeisenstr. 27

Sali Med GmbH & Co. KG

Bei Sali Med probieren Sie ökologisch erzeugtes Olivenöl direkt aus den Bergen von Andalusien oder lassen sich die medizinischen Vorteile eines Besuchs in der Salzgrotte erklären. Weiter werden Sie über die Mediation informiert. In immer komplexeren Zusammenhängen ist Mediation ein wichtiger Baustein für das Gelingen von zusammen Leben und Arbeiten.