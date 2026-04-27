Ellhofen lädt ein zum Tag der offenen Tür (10.5.26)

»2026 geben wir wieder alles« – unter diesem Motto laden ­Ellhofener Unternehmen zum gemeinsamen Tag der offenen Tür.

Nicht nur die Kunden, sondern auch befreundete Betriebe wurden eingeladen, damit es an den 9 Standorten insgesamt mehr zu sehen gibt, als man für möglich hält. Los geht es an Standort 1: Die Funk-Oase & TED-Events laden zu Information, Unterhaltung und Genuss ein. Fürs leibliche Wohl sorgt Catering mit Hot Dogs, Soft Eis und Slush. Es werden Elektrofahrzeuge präsentiert und bei einem Elektro-Spaß-Parcours kann sich jeder selbst ausprobieren. EMS ACTIVE point GmbH stellt moderne Möglichkeiten aus den Bereichen EMS-Training und Sporttherapie vor. Praxis Berg widmet sich dem Thema Wellness- und Massagetherapie. bad & heizung Scholl GmbH präsentiert aktuelle Bad- und Heizlösungen und zeigt ein Dusch-WC live in Funktion. In nur 5 Minuten können Besucher ein Angebot für ein neues Bad oder eine neue Heizung erhalten. Fliesen Hübsch ergänzt das Angebot mit hochwertigen Fliesen und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten für das neue Bad. An Standort 2 informiert die Green Leins Energy GmbH über Photovoltaik & Zubehör. Ein Highlight ist das XXL-Fußball-Dart, bei dem der beste Schütze ein Balkonkraftwerk gewinnt. Außerdem ist der Aussteller infraStar.de mit alternativen Heizlösungen vor Ort. Das Architekturbüro S-Projekt informiert über moderne 3D-Planung und über Beratungsangebote direkt bei Ihnen vor Ort. Bei der EB Agentur Energie & Umwelt GmbH erhalten Besucher eine kostenlose Erstberatung rund um Energiefragen. Bei der Roland Schwarz GmbH & Co. KG kann man mit dem Mini-Bagger sein Glück zu versuchen! Die Erwachsenen genießen so lange einen leckeren Cocktail von der »RomoCoba-Cocktailbar«. Die ISO-Fenster GmbH präsentiert an Standort 3 die große Ausstellung mit Fenster, Türen und Sonnenschutz. Besucher erhalten Beratung zu Einbruchschutz und Energieeffizienz anhand anschaulicher Elementbeispiele. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Ein Foodtruck mit Hähnchen, Currywurst und weiteren Leckereien sorgt für das leibliche Wohl. Firma Robi Rollrasen informiert umfassend über das Thema Rollrasen und zeigt moderne Technik für die Gartenpflege. Ergänzt wird das Angebot durch Kaffee und Kuchen sowie Kinderschminken, sodass auch Familien auf ihre Kosten kommen. Der THW Ortsverband Weinsberg (5) beteiligt sich mit einer großen Fahrzeug- und Geräteschau und gibt interessante Einblicke in die Arbeit des Technischen Hilfswerks. An Standort 6 lädt Radfalk Radsport Handels GmbH zur Sonderschau mit Waldbike, dem nachhaltigen Radhersteller aus Calw. Es gibt Waffeln und Kaffee, kleine Gewinnspiele, Sonderangebote und eine Top-Beratung rund um die neuesten Bikes. HÄNLE IMMOBILIEN lädt die Gäste mit einem freundlichen und informativen Angebot zum Besuch ein. Es gibt kostenloses Eis und kostenlose Softdrinks.Mit vor Ort ist bauFinanz suedwest GmbH als Kooperationspartner, damit Interessierte Fragen zur Baufinanzierzung oder anderen Finanzierungsangeboten stellen können.

Last, but not least an Standort 9: Das Autohaus Betz – Josef La Monica lädt herzlich zu einem besonderen Tag voller italienischem Flair ein. Die Gäste dürfen sich auf italienisches Essen, italienisches Eis, ein Kinderprogramm und einen Vespa-Treff freuen. Besucher erleben ein Stück Dolce Vita, mit Genuss und Unterhaltung für die ganze Familie.

So. 10. Mai, 12 bis 17 Uhr, Ellhofen

alle Infos und Stationen unter www.hgv-ellhofen.de