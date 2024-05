Ellwangen: Sommer in der Stadt

Wer in der Zeit zwischen Ende Juni bis Anfang Oktober eines Jahres durch die Ellwanger Innenstadt läuft, erkennt sofort die besondere Stimmung in der Stadt: Leuchtend gelbe Transparente hängen über den Straßen und überall liegen kleine gelbe Heftchen aus. Was diesen Kultursommer so markant prägt und einzigartig macht, ist Regionalität, bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Vielfalt mit Niveau und Unabhängigkeit. In guter Zusammenarbeit von »Kulturinitiative Sommer in der Stadt e.V.« und dem Kulturamt ist ein beispielhaftes Projekt entstanden, ein mit ca. 90 Veranstaltungen in drei Monaten gewachsenes Kulturprogramm, ein zufriedenes Publikum, dass viel Geld spart, weil man im Urlaub eigentlich nicht mehr wegfahren muss, immer wieder positiv überraschte Gäste aus der ganzen Region, die solche Vielfalt bei sich zu Hause meist nicht antreffen und natürlich viele Touristen, für die das Kulturangebot im Sommer ein zusätzlicher Anreiz ist. Dabei sagt das Motto der Kulturschaffenden eigentlich alles aus: »Wir gestalten uns den Sommer so, wie wir ihn gerne haben möchten.« Die Kultur richtet sich am Menschen aus, ist eher klein und fein und dadurch viel nachhaltiger als jede Technikshow. Und genau das symbolisiert der »Sommer in der Stadt« beispielhaft seit nunmehr 27 Jahren.

Einige herausragende Veranstaltungen stehen jetzt schon fest: Die Ellwanger Schlosskonzerte: Klassische Musik auf höchstem Niveau im barocken Ambiente des Thronsaals im Ellwanger Schlossmuseum in der Zeit vom 8. Juni bis 31. August.

Die Ellwanger Heimattage mit dem »Luftschloss-Festival« für das junge Publikum am Freitag, den 19. Juli in der Großen Stallung im Schloss. Es folgt am 20. und 21. Juli ein zweitägiges Fest im Ellwanger Schloss. Die TheaterMenschen Ellwangen e.V. führen in der TheaterSenke im Schloss in der Zeit vom 24. Juli bis 3. August das Stück »In 80 Tagen um die Welt« auf. Seit vielen Jahren begeistert die Theatergruppe jedes Jahr hunderte von Zuschauern mit ambitioniertem Laientheater vor der wunderbaren Kulisse des Ellwanger Schlosses. Genaues steht auf www.theatermenschen.de.

Die Geschichten zur guten Nacht, die jeweils um 20 Uhr im großen Garten des Palais Adelmann immer Montag bis Donnerstag in der Zeit vom 12. bis 21. August stattfinden. Hier lesen jeweils drei Literaturfreunde pro Abend aus ihren Lieblingsgeschichten vor und man kann so bei freiem Eintritt und gekonnter Moderation einen amüsanten Abend verbringen.

Mehr Infos unter, www.ellwangen.de