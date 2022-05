Endlich wieder Maientag: Der Nürtinger Nationalfeiertag

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause feiern wir in Nürtingen in diesem Jahr die »Neuauflage« des MaieNTages, vom 20. bis 23. Mai ist in der wunderschönen Stadt am Neckar wieder so einiges los.

Der Nürtinger Maientag ist das traditionelle Fest der Schulen und der Nürtinger »Nationalfeiertag« schlechthin. 1602 erstmals nachzuweisen, gehört der Nürtinger Maientag zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland. Den traditionellen Auftakt in das Festwochenende macht das Maisingen der Schulen am Freitag, 20. Mai, 18 Uhr im Hof der Stadthalle Nürtingen - ein fröhlicher Reigen an Kinderstimmen, instrumentalen Klängen - begleitet von launiger Moderation und der Stadtkapelle Nürtingen. Nicht fehlen darf am Maientagssamstag die »Brotübergabe« der Landjugend am Rathaus an den Oberbürgermeister Johannes Fridrich »auf, dass in unserer Stadt immer Brot sei«. Die Turmbläser auf dem beflaggten Stadtkirchenturm und die Herolde in ihren traditionellen Gewändern blasen zum Start des Festzuges, der sich gleich darauf um 10.30 Uhr in Bewegung setzt – ein bunter und fröhlicher Zug durch Nürtingens Straßen mit weit über 1.000 Mitwirkenden, der sich bis hinunter zur Festwiese schlängelt, wo Traditionen hochgehalten werden: der Bändertanz der Landjugend, die Wettbewerbe an den Kletterbäumen und lustige Staffelspiele sind für Alt und Jung das Ereignis zum Maientag.

Auf dem Rummelplatz gleich neben der Festwiese bleiben keine Wünsche offen – Spaß und Nervenkitzel für alle mit Riesenrad, Breakdance, Jaguar, Autoskooter und vielem mehr. Fürs leibliche Wohl sorgt die Wirtsfamilie Kübler im Biergarten, dort gibt es natürlich auch die berühmte Nürtinger Maientagsrote und das extra zum Maientag gebraute Nürtinger Festbier. Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Festbühne.

Daran schließt sich ein musikalischer Frühschoppen und einem obligatorischen Weißwurstfrühstück an. Montags ist Familientag mit familienfreundlichen Preisen und die Nürtinger Senioren sind zum Feiern eingeladen, ab 14.30 Uhr geht es unterhaltungsmäßig »rund« im Biergarten, und mit Bata Ilic, vielen sicher noch bekannt aus der ZDF-Hitparade, werden viele in Erinnerungen an die »gute, alte Zeit« schwelgen. Mit dem »After-Work-Hock« ab 18 Uhr klingen die MaieNTage genüsslich aus und alle freuen sich darauf, wenn es in 2023 wieder heißt: »Auf geht´s zum Nürtinger MaieNTag«!

Jetzt heißt es »Daumendrücken«, dass Petrus das schönste Festwetter schenkt. Die Stadt Nürtingen, Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz und die Festplatzorganisatoren Familie Dietmar Kübler laden herzlich zum gemeinsamen Feiern ein. Aus Rücksicht gegenüber der Situation in der Ukraine wird 2022 bewusst auf das Eröffnungsfeuerwerk und ein Bierzelt verzichtet.

Nürtinger MaieNTag 2022, Fr. 20. bis Mo. 23. Mai, Innenstadt und Festplatz Nürtingen, alle Infos: www.nuertingen.de