Endlich wieder Tanzen

Am vergangenen Wochenende, den 25. & 26. Juni 2022, verwandelte sich der Cannstatter Wasen zum zweiten Mal in eine bunte Oase für Musik-, Kunst-, & Sportliebhaber. Insgesamt 50.000 Besucher*innen lockte das vielfältige Programm auf das nachhaltige Kessel Festival. Mit 30.000 Gästen war das Festival am Samstag ausverkauft. Ob Familien, Studenten oder Senioren – alle Altersklassen waren vertreten und feierten bei bestem Sommerwetter das Leben.

Besondere Highlights waren dabei nicht nur die großen Headliner-Konzerte auf der Hauptbühne von den Orsons und Annenmaykantereit am Samstag und Silbermond und LaBrassBanda am Sonntag. Auch die Kulturbühne mit dem Newcomer Band Contest, die kleinen DJ-Bühnen mit Electobeats und HipHop Acts sowie das vielseitige Sportprogramm auf dem Wasen und im Reitstadion brachten die Gäste voll auf ihre Kosten. Überall gab es Sport- und Funsportbereiche mit Aktionen zum Mitmachen und Zuschauen. Nachhaltigkeit zum Anfassen und Mitnehmen gab es im integrierten Übermorgen Markt und der Kleidertauschparty. Das interaktive Kinder- und Familienprogramm rundeten das Kessel Festival zu etwas Besonderem für Besucher*innen jeglichen Alters ab.

Die Veranstalter zeigen sich äußerst zufrieden mit dem Zuspruch auf die Neuauflage des Kessel Festivals:

„Wir sind überglücklich, dass das Kessel Festival dieses Jahr endlich nach der langen Zwangspause ohne jegliche Corona-Einschränkung stattfinden durfte.“ sagt Christian Doll, Geschäftsführer der Kessel Festival GmbH & Co. KG: „30.000 Besucher*innen an einem Tag und insgesamt 50.000 Gäste haben uns total überwältigt. Wir sind super happy und überaus stolz auf das Ergebnis. Großer Dank gilt unseren treuen Besucher*innen, die so lange auf die Neuauflage gewartet haben; den Partnern & Sponsoren, ohne die das Festival in dieser Form nicht möglich wäre; den Künstler*innen, die uns allen ordentlich eingeheizt haben und unseren fleißigen und tatkräftigen Mitarbeiter*innen, die tolles Durchhaltevermögen beweisen haben – VIELEN DANK!“

Auch Tobias Reisenhofer, ebenfalls Geschäftsführer der Kessel Festival GmbH & Co. KG zeigt sich zufrieden: „WOW! Das war das Kessel Festival 2022. Es war bunt, heiß und voll… und wunderschön! Wir sind sehr dankbar, dass wir diese wertvollen Momente endlich wieder zusammen erleben durften. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle teilnehmenden Sportvereine, Food- und Non-Food-Aussteller und vor Allem an die gesamte Crew für ihren unermüdlichen Einsatz – das macht Lust auf mehr!“

Festival und Sport passen nicht zusammen?! Wenn Sie den Gedanken schon einmal hatten, wurden Sie mit Sicherheit auf dem Kessel Festival eines Besseren belehrt. Sport ist ein Kernbestandteil des Kessel Festival und zahlreiche namhaften Vereine luden hier am Wochenende ein, diverse Sportarten kennenzulernen und zu testen: Ob beim hochkarätigen Beachvolleyballturnier ROCK the BEACH, dem SLACKLINE World Cup, der bereits zum zweiten Mal auf dem Kessel Festival ausgetragen wurde oder die Best of Streetdance Show auf der Kulturbühne. Die Besucher*innen hatten hier einiges zu Staunen und mit Sicherheit konnten die Vereine den ein oder anderen kleinen oder großen Gast für die eigene außergewöhnliche Sportart gewinnen.

Ein weiteres sportliches Highlight kam in Form der E-Freestyle Motocross Show Deutschland Premiere über den Cannstatter Wasen geflogen – ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsaspekts des Festivals.

Kulinarisch wurden die Gäste bestens von über 35 Foodständen versorgt und im jungen Weindorf konnten sich Weinliebhaber verwöhnen lassen. Bei den heißen Temperaturen mangelte es nicht an kühlen Getränken und auch ein Eiswagen sorgte für die nötige Abkühlung zwischendurch.

Nach zwei Jahren Pandemie gewöhnt man sich doch überraschend schnell wieder an die zahlreichen Eindrücke, die man auf Festivals dieser Art bekommt. Straßenkünste & Stelzenlauf, Wassersport & E-Bike Welt. So schön die Erzählungen vom Wochenende sind, wenn man es selbst nicht erlebt hat, hat man eindeutig etwas verpasst!

Doch keine Sorge: Nach dem Kessel Festival ist vor dem Kessel Festival! Der neue Termin steht bereits fest: Streichen Sie sich schon jetzt den 24. & 25. Juni 2023 rot im Kalender an! Der Vorverkauf startet bald.